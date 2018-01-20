2018 GRAMMY ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI

60. Grammy Ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
Ödüllere bakacak olursak, müzik endüstrisinde kimin öncü olduğunun anlaşılması zor. Bu sene Childish Gambino, Bruno Mars ve Jay-Z gibi müzisyenlerin damga vurduğu gecenin kazananları ise şöyle;
Yılın Albümü- “24K Magic” – Bruno Mars
Yılın Kaydı– “24K Magic” – Bruno Mars
Yılın Şarkısı – “That’s What I Like” – Bruno Mars
En İyi Rap Albümü – “DAMN.” — Kendrick Lamar
En İyi R&B Albümü: – 24K Magic – Bruno Mars
En İyi Rap Şarkısı – Humble – Kendrick Lamar
En İyi Rap Performansı – Humble – Kendrick Lamar
Rap / En İyi Ortak Çalışma – Loyality – Kendrick Lamar & Rihanna
En İyi Yeni Sanatçı – Alessia Cara
En İyi Solo Pop Performansı – Shape of You – Ed Sheeran
En İyi Pop Vokal Albümü – Ed Sheeran
En İyi Geleneksel R&B Albümü – Childish Gambino (Donald Glover, solda) – Redbone
En İyi Dans Kaydı – LCD Soundsystem – Tonite
En İyi Film Müziği – Justin Hurwitz – La La Land
En İyi Caz Vokal Albümü – Dreams and Daggers – Cécile McLorin Salvant
En İyi Orkestra Performansı – Shostakovich – 5. Senfoni & Barber – Adagio / Pittsburg Symphony Orchestra, Mafred Honeck
En İyi Reggae Albümü – Stony Hill
En İyi Rock Performansı – You Want It Darker – Leonard Cohen
En İyi Rock Şarkısı – Run – Foo Fighters
En İyi Rock Albümü – A Deeper Understanding – The War on Drugs
En İyi Metal Performansı – Sultan’s Curse – Mastadon