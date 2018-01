2018 GRAMMY ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI

60. Grammy Ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Ödüllere bakacak olursak, müzik endüstrisinde kimin öncü olduğunun anlaşılması zor. Bu sene Childish Gambino, Bruno Mars ve Jay-Z gibi müzisyenlerin damga vurduğu gecenin kazananları ise şöyle;

Yılın Albümü- “24K Magic” – Bruno Mars

Yılın Kaydı– “24K Magic” – Bruno Mars

Yılın Şarkısı – “That’s What I Like” – Bruno Mars

En İyi Rap Albümü – “DAMN.” — Kendrick Lamar

En İyi R&B Albümü: – 24K Magic – Bruno Mars

En İyi Rap Şarkısı – Humble – Kendrick Lamar

En İyi Rap Performansı – Humble – Kendrick Lamar

Rap / En İyi Ortak Çalışma – Loyality – Kendrick Lamar & Rihanna

En İyi Yeni Sanatçı – Alessia Cara

En İyi Solo Pop Performansı – Shape of You – Ed Sheeran

En İyi Pop Vokal Albümü – Ed Sheeran

En İyi Geleneksel R&B Albümü – Childish Gambino (Donald Glover, solda) – Redbone

En İyi Dans Kaydı – LCD Soundsystem – Tonite

En İyi Film Müziği – Justin Hurwitz – La La Land

En İyi Caz Vokal Albümü – Dreams and Daggers – Cécile McLorin Salvant

En İyi Orkestra Performansı – Shostakovich – 5. Senfoni & Barber – Adagio / Pittsburg Symphony Orchestra, Mafred Honeck

En İyi Reggae Albümü – Stony Hill

En İyi Rock Performansı – You Want It Darker – Leonard Cohen

En İyi Rock Şarkısı – Run – Foo Fighters

En İyi Rock Albümü – A Deeper Understanding – The War on Drugs

En İyi Metal Performansı – Sultan’s Curse – Mastadon