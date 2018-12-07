2018’de Kırmızı Halıdaki En Şık Görünümler

 

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“2018 Yılının En İyileri” sıralamalarımıza başladık bile! İlk durağımız ise kırmızı halının en iyileri! İşte 2018’de kırmızı halının en şık anları…

Bella Hadid – Dior

Bu Dior kızının; 2018 Cannes Film Festivali’ndeki görünümünü nasıl unutabiliriz!

Gemma Chan/ Oscar de la Renta

Crazy Rich Asians’ın prömiyerindeki bu görünüm hala en beğendiklerimizden.

Frances McDormand / Valentino

Ünlü aktris 2018 MET Gala’da bu Valentino Haute Couture tasarımı ile kırmızı halıda süzüldüğünde tüm gözler onun üzerindeydi.

Saoirse Ronan – Calvin Klein

2018 Akademi Ödülleri’nde sadeliği ile ışıldadı. 

Jennifer Lawrence – Dior

Dior elbisesi ve dalgalı saçları ile gerçek bir altın kız.

Diane Kruger – Giorgio Armani Prive

2018 Cannes Film Festivali’nde bir kez daha çok zarif.

Cardi B – Ashi Studio

60. Grammy Müzik Ödülleri’nde prensesleri andıran kostümüyle…

Lupita Nyong’o – Versace

The Black Panther filminin yıldızı; Oscar Ödül Töreni’nde filmdeki rolüne selam çakmıştı.

Emily Blunt – Oscar de la Renta

A Quiet Place galasında bir masal prenseslerini andırıyor…

Sandra Bullock – Elie Saab

Ocean’s 8 prömiyerinde her zamanki gibi ışıldıyordu.

Zoey Deutch – Elie Saab

2018 Oscar Ödül Töreni’ndeki bu vintage Saab elbisesi zamansızlığı ile göz kamaştırdı.

Millie Bobby Brown – Calvin Klein

Teenager yıldız; 2018 SAG Awards’taki bu pembe görünümü yaşını yansıtan bir tercih yapmıştı.

Nicole Kidman – Armani Privé

Kidman, her zamanki gibi kusursuz ve şık. 

Joan Smalls – Roberto Cavalli

Süpermodelin 2018 Cannes Film Festivali’ndeki bu görünümü, neden yeni nesil süpermodeller arasında en iyisi olduğunun bir kanıtı. 

Kate Middleton – Jenny Packham

2018 BAFTA Ödül Töreni’nde kusursuz hamile stiliyle göz kamaştırmıştı. 

Jessica Biel – Ralph & Russo

2018 Emmy Ödülleri’nde büyüleyici görünüyordu.

Margot Robbie – Chanel

2018 Akadem Ödülleri’ndeki bu görünümü aynı zamanda Robbie’nin Chanel’in marka elçisi olarak ilk anı olmuştu. 

Ariana Grande – Vera Wang

2018 MET Gala’nın yıldızlarından olmuştu. 

Thandie Newton – Brandon Maxwell

2018 Emmy Ödül Töreni’nde…  

Angelina Jolie – Ralph & Russo

İşte özlediğimiz Angie’nin geri dönüşü!

Rihanna – Maison Margiela

2018 Met Gala’ya Papa olarak gelen Riri, sadece 2018’e değil moda tarihine damgasını vurdu.

Gigi Hadid – Versace

Gerçek bir Versace kızı!

Kendall Jenner – Schiaparelli

2018 Cannes Film Festival’de, tüm yıl boyunca seçtiği stilde; yine tüller içerisinde…

Emma Roberts – Prada

2018 Oscar Vanity Fair partisinde, Jerry Hall-vari stili ile…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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