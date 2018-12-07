2018’de Kırmızı Halıdaki En Şık Görünümler

“2018 Yılının En İyileri” sıralamalarımıza başladık bile! İlk durağımız ise kırmızı halının en iyileri! İşte 2018’de kırmızı halının en şık anları…
Bella Hadid – Dior
Bu Dior kızının; 2018 Cannes Film Festivali’ndeki görünümünü nasıl unutabiliriz!
Gemma Chan/ Oscar de la Renta
Crazy Rich Asians’ın prömiyerindeki bu görünüm hala en beğendiklerimizden.
Frances McDormand / Valentino
Ünlü aktris 2018 MET Gala’da bu Valentino Haute Couture tasarımı ile kırmızı halıda süzüldüğünde tüm gözler onun üzerindeydi.
Saoirse Ronan – Calvin Klein
2018 Akademi Ödülleri’nde sadeliği ile ışıldadı.
Jennifer Lawrence – Dior
Dior elbisesi ve dalgalı saçları ile gerçek bir altın kız.
Diane Kruger – Giorgio Armani Prive
2018 Cannes Film Festivali’nde bir kez daha çok zarif.
Cardi B – Ashi Studio
60. Grammy Müzik Ödülleri’nde prensesleri andıran kostümüyle…
Lupita Nyong’o – Versace
The Black Panther filminin yıldızı; Oscar Ödül Töreni’nde filmdeki rolüne selam çakmıştı.
Emily Blunt – Oscar de la Renta
A Quiet Place galasında bir masal prenseslerini andırıyor…
Sandra Bullock – Elie Saab
Ocean’s 8 prömiyerinde her zamanki gibi ışıldıyordu.
Zoey Deutch – Elie Saab
2018 Oscar Ödül Töreni’ndeki bu vintage Saab elbisesi zamansızlığı ile göz kamaştırdı.
Millie Bobby Brown – Calvin Klein
Teenager yıldız; 2018 SAG Awards’taki bu pembe görünümü yaşını yansıtan bir tercih yapmıştı.
Nicole Kidman – Armani Privé
Kidman, her zamanki gibi kusursuz ve şık.
Joan Smalls – Roberto Cavalli
Süpermodelin 2018 Cannes Film Festivali’ndeki bu görünümü, neden yeni nesil süpermodeller arasında en iyisi olduğunun bir kanıtı.
Kate Middleton – Jenny Packham
2018 BAFTA Ödül Töreni’nde kusursuz hamile stiliyle göz kamaştırmıştı.
Jessica Biel – Ralph & Russo
2018 Emmy Ödülleri’nde büyüleyici görünüyordu.
Margot Robbie – Chanel
2018 Akadem Ödülleri’ndeki bu görünümü aynı zamanda Robbie’nin Chanel’in marka elçisi olarak ilk anı olmuştu.
Ariana Grande – Vera Wang
2018 MET Gala’nın yıldızlarından olmuştu.
Thandie Newton – Brandon Maxwell
2018 Emmy Ödül Töreni’nde…
Angelina Jolie – Ralph & Russo
İşte özlediğimiz Angie’nin geri dönüşü!
Rihanna – Maison Margiela
2018 Met Gala’ya Papa olarak gelen Riri, sadece 2018’e değil moda tarihine damgasını vurdu.
Gigi Hadid – Versace
Gerçek bir Versace kızı!
Kendall Jenner – Schiaparelli
2018 Cannes Film Festival’de, tüm yıl boyunca seçtiği stilde; yine tüller içerisinde…
Emma Roberts – Prada
2018 Oscar Vanity Fair partisinde, Jerry Hall-vari stili ile…