2019 MET Gala’nın Ev Sahipleri Lady Gaga, Harry Styles ve Serena Williams

 

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Rihanna’nın Papa olarak katıldığı, Ariana Grande’nin Sistine Chapel’i, Jared Leto’nun ise Hz. İsa’yı canlandırdığı bir yılın ardından; 2019 yılının MET Gala detayları gelmeye başladı.

Metropolitan Museum of Art’da düzenlenecek olan galanın teması,  “Camp: Notes on Fashion,” olacak.

Not: Camp; Kitsch öğelerin bilinçli kullanılmasına deniyor.

Tema ilhamını Susan Sontag’ın 1964 tarihli aynı adlı ikonik eserinden alıyor.

Susan Sontag ‘ın 1964 ‘te yayınlanan deneme kitabı aynı zamanda onu “büyük yazarlar” arasına sokmuştu. Eşcinsel estetikten ilk kez söz edilen kitapta popüler kültür üzerine o güne dek edilmemiş sözleri bulmak mümkündü. “Çok kötü olan aslında iyidir” ile kitsch ve camp tabirlerini hayatımıza sokmuştu.

Constume Institute küratörü Andrew Bolton; bu temanın zamanlamasının harika olduğunu söylüyor. “Hepimiz oldukça “camp” (abartılı) bir zamandan geçiyoruz. Bir şeyleri ele almak için hem sofistike hem de güçlü bir araç olacak. İster eşcinsel camp’ı, ister pop camp’ı veya siyasi camp’ı yansıtın. Mesela Trum oldukça Camp bir figür. Zamanlama harika.”

 

Gecenin ev sahipliğini ise bu temayı en harika şekilde yansıtacağına emin olduğumuz Lady Gaga üstelenecek. Bir diğer ev sahibi ise Serena Williams olacak.

Gucci’nin yeni yüzü olan Harry Styles da gecenin ev sahiplerinden biri. MET Gala 2019, 6 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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