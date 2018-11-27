2019’da Yapılacaklar Listenize Eklemeniz İçin 4 Öneri

Her yeni yıl, yeni kararlar almak için bir motivasyon kaynağı. Bazen kararlarımızı uygulamakta zorlansak da denemeye değer, ne dersiniz?

1# Sosyal Medya Detoksuna Girin

Sosyal medyanın aşırı kullanım durumlarında mutsuzluğu tetiklediği, depresyon, anksiyete ve kaybetme korkusu gibi duygu yoğunluklarına yol açtığı artık bilinen bir gerçek. Kafede arkadaşınızı beklerken hatta arkadaşlarınızlayken bile sürekli olarak sosyal medya hesaplarınızı kontrol etme ihtiyacı hissediyorsanız bunu 2019’da minimuma indirmek sizin elinizde! Sosyal medyanın yerine sizi oyalayacak başka bir şey koyun; kitap, bulmaca, film, dizi, yemek yapmak gibi.

Kendinizi belli sürelerle detoksa alın. Sosyal medya kullanımınızın çok aşırı olduğunu düşünüyorsanız iki günle başlayın. Daha sonra süreyi arttırarak telefonunuzdan uzaklaşmanın aslında düşündüğünüz kadar sıkıcı olmadığını fark edeceksiniz. Telefonunuzda sizi en çok oyalayan uygulamaları silin veya ana ekranınızdan kaldırın. Başka şeylerle vakit geçirip eğlendikçe telefonunuza çok da ihtiyacınız olmadığını fark etmenin keyfini sürün.

2# Birikim Yapın

Çoğu kişi gibi siz de kazancınızı hemen harcama eğiliminde misiniz? Artık bunu değiştirip yatırıma odaklanma vakti! Hemen herkesin hayalinde kazancının çok üstünde bir ev, araba, eşya vs. vardır. Sizin hayaliniz ne? Birikim yaparken buna odaklanın. Satın almak istediğiniz şey için yatırım amaçlı birikim yapma fikri harcama yapmanızı engelleyecektir.

3# Bir Konuda Farkındalık Yaratın

Yeni yıl kararlarınızdan birisi de başkalarına yardım etmek olsun. Bunun için internette biraz araştırma yapıp size en yakın yardım kuruluşunu bulabilirsiniz. Yaşam kalitesi düşük, açlıkla savaşan ülkeler için farkındalık yaratabilir, toplumu bilinçlendirebilirsiniz. Nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkatleri çekebilir, gönüllü olup bağış toplayabilir veya manevi olarak da desteğinize ihtiyacı olabilecek kişilere vaktinizi ayırabilirsiniz. Yaşlılara, çocuklara, tıbbi tedavi görmekte olan kişilere moral sağlayabilirsiniz. Birilerine iyi gelme hissi size kendinizi daha canlı ve daha olgun hissettirecek.

4# Yeni Bir Yetenek Edinin

Photoshop becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Veya üçüncü bir dil? Günümüz şartlarında gerek kurslardan gerekse çevrim içi ortamlardan alacağınız derslerle yeni bir yetenek edinebilir veya bir yeteneğinizi daha da geliştirebilirsiniz. Yazılmak için senelerdir ertelediğiniz o dans kursuna yazılın. Fotoğrafçılık artık hayaliniz olmasın.

Yeterince isterseniz her şeyi yapabilirsiniz, bunu 2019’da da aklınızdan çıkarmayın! 🙂