21 Aralık Kış Gündönümünde Nar Kırarak Şansı Kendimize Çekiyoruz!

Bugün 21 Aralık yani kış gündönümü!

21 Aralık’ın bu özelliği Gregoryen Takvimi’yle belirlenmiştir. 355. (artık yıllarda 356.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 10 günü temsil edilen bugün, kış gün dönümü olarak adlandırılır.

Peki, 21 Aralık tarihinde nar kırma geleneği nereden geliyor?

Genellikle 21 Aralık’ta gerçekleşen nar kırma geleneği yılbaşından önce veya yılbaşı günü yapılan bir gelenektir.

Bu geleneğe göre, kırılan nar ne kadar patlarsa, taneleri ne kadar geniş ve uzak alana yayılırsa, bereket ve bolluğun evde o kadar çok bulunacağına inanılıyor. Siz de bugün nar kırarak şansınızı deneyebilirsiniz!

Şifa olarak kullanılan aynı zamanda bolluk, bereket ve doğurganlığı temsil eden narın tarihi Antik Yunan’a dayansa da Eski Mısır için de önemli bir besindir. Eski Mısır’da din adamları tarafından kutsal sayılan narın taneleri yaşamın sembolü olarak görülür. Her yıl 21 Aralık’ta akıllara gelen nar kırma geleneği hem bizim topraklarımızda, hem de dünyada pek çok bölgeye yayılan tatlı bir inanıştır.

Kış gündönümünün meyvesi olarak anılan nar, her ülke için farklı anlamlar içerse de hepsinde pozitif duyguları anımsatır.