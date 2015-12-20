24-30 NİSAN HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ



Çarşamba günü Boğa burcunda 6 derecede oluşan Yeni Ay, zenginlik, güç arayışı için yeni fırsatlar getiriyor.

Toprağa vurgu yapan bir Yeni Ay, baharın, aynı zamanda doğanın gücünü vurgulayan bir Yeni Ay bizi bekliyor. Çarşamba günü, doğa ile bağlarınızı kuvvetlendirmek ve açık havada olmak önemli…

İdeal bir dijital detox günü.

Koç

Burcunuzda dolaşan Uranüs yüzünden siz artık değişikliklere çok alıştınız. Hafta ortası bu kez aşk hayatınızla ilgili bir dönüşüm yaşanabilir. Mesela, ertelediğiniz bir randevu nihayet yapılabilir veya araya mesafe koymak zorunda kaldığınız bir insanla barışma imkanı doğabilir. Çarşamba günü, tüm sorunlu ilişkilerinizi düzeltmek için ideal bir gün. Eğer beklediğiniz bir toplu para, birikmiş bir ikramiye, bir yolculuk kararı var ise Perşembe’den sonra o haberiniz de geliyor. 26 Nisan Çarşamba Boğa burcunda oluşan Yeni Ay, size maddi fırsatlar ve yakın çevrenizden destek getiriyor.



