3 PRATİK ADIMDA BELLA HADID’İN DİOR BALOSU GÖRÜNÜMÜNÜ YAKALAYIN





Dior Ball‘un bu yıl da en çok konuşulan ismi markanın da yüzü olan Bella Hadid oldu. Bunda tabii ki saç stili ve makyajının da etkisi büyük.

Göz makyajında sezonun trendi olan simler konusunda cesur davranarak altın bir cat-eye tercih eden Bella Hadid; dudak ve ten makyajında da tercihini canlı pembe tonlarından yana kullanarak unutulmaz balo görünümlerinden birine imza attı.

Bu görünümün en güzel yanı ise aslında bir kaç basit adımda kısa sürede uygulanabilmesi. Galerimize devam ederek Bella Hadid’in Dior Ball görünümünü bir kaç adımda siz de uygulayabilirsiniz.



