30 Yılın Objektifi: Murat Sargın

Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Murat Sargın ile çekim anıları hakkında konuştuk.

İlk Marie Claire kapağınızı çektiğinizde kaç yaşındaydınız?

O zamanlar 28 yaşındaydım.

O tarihlerde kapak çekmek günümüze kıyasla nasıldı?

Zamanımıza göre o dönemde fotoğraf çekmenin bence en büyük farkı polaroid ve film kullanmamızdı. Fotoğrafçıları, sette lup kullanarak mücevherci edası ile polaroid’leri incelerken görebilirdiniz. Tüm ekip polaroid’in peşine düşerdi, onu kaptırmamanız gerekirdi. Çünkü çekim izleme formu için gerekecekti. Polaroid ve filmler eşleştirilerek forma yazılır, her plandan test yıkattıktan sonra asıl yıkama yapılırdı. O dönemde yapacağımız çekimler için film seçimi bile çok önemliydi. Bir sihirli ve güzel tarafı daha vardı: Banyo işlemi bitmeden kareleri görme şansımız yoktu. Filmler elimize ulaştığında aynı heyecanı tekrar yaşardık.

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?

Marie Claire dergisine birçok çekim yapmış bir fotoğrafçı olarak çok anımız var. Fakat benim hiç unutmayacağım bir hatıramı anlatacağım: Tamer Yılmaz’a asistanlık yaptığım dönemde Marie Claire için iki günlük Kapadokya çekimine gittik. İlk gün Tamer ağabey çekimlerini yaptı. İkinci gün, yanlış hatırlamıyorsam sabah 04.00 gibi kalkıldı. Sıcak hava balonu ile çekim yapılacaktı. Modelimiz Tuğçe Kazaz’dı. Tüm hazırlıklar bittikten sonra ilk plan için Tamer ağabey benden polaroid çekmemi istedi. Ben de kendime göre bir kadraj ve açı ile bir kare çektim. Fatoş Yalın ve Tamer Yılmaz, polaroidi değerlendiriyorlardı. Sonra bana dönüp “Murat bu çekimi sen yapmak ister misin?” dediler. Daha önce bahsi bile geçmediği için çok şaşırdım. Mutluluk ve paniği aynı anda yaşıyordum. Tamer ağabey reflektörü aldı ve “Hadi sen çek” dedi. Bu benim stresimi daha da artırdı. Artık geri dönülmez yola girmiştim. Hemen çevreme baktım, çekebileceğim kareleri gördüğümde biraz rahatladım. İlk planı çekmeye başladım. Tuğçe’yi doğru ışık ve fotoğraf için yönlendirmeye çalıştım. Bir süre sonra kadrajda göremedim, çünkü yerdeydi. Kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Bir taraftan Tuğçe’nin önemli bir şeyi olmaması için dua ediyordum. Bir taraftan da yakaladığım şansın sonlandığını düşünüyordum. Çünkü bu süreçte saçı ve makyajı bozuldu. Kendine geldi ve çekime devam edebileceğini söyledi. Kısa sürede toparlandık ve çekime devam ettik.

Marie Claire, profesyonel hayatınıza neler kattı?

Profesyonellik hayatımda çok önemli bir yere sahip. Akademiyi bitirme projemi gördüler ve sayfalarında yayınladılar. Derginin çıktığı hafta telefonlarım susmadı. Sonraki dönemde ise Marie Claire için röportaj, moda, güzellik, dekorasyon, yemek gibi fotoğrafın neredeyse tüm uzmanlık dallarında çekimler gerçekleştirdik. Bu süreç kendimi keşfetmek için güzel bir ortam yarattı. Marie Claire benim için ikinci bir akademi oldu. Bu şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum.

Hadi bize bir doğum günü mesajı verin…

Benim de projelerinde keyifle yer aldığım Marie Claire ailesinin 30. yılını kutlarım. Nice 30 yıllara!