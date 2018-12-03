4 Adımla Dijital Detoks Yapın

Beslenme detoksu, ilişki detoksu… Peki ya dijital detoksa ne dersiniz? Dijital yaşamınızdaki kaos ve karmaşadan arınmak için bu adımları uygulamaya başlayın.

1# Bilgisayarınızı Temizleyin

Düzenli bir bilgisayarı planlı bir zihin gibi düşünün. Hız ve verimlilik için düzen şart! Bilgisayarınızın son güncellemelerinin yapıldığına emin olun. “İndirilenler” klasörünüz türlü dosyayla dolup taştı mı? O halde temizleyin. İşinize artık yaramayan fotoğrafları silin. Önemli olanları kategorileyin. Masaüstünüz ne kadar boş olursa odaklanmanız o kadar kolay olacaktır. Masaüstünüzdeki fazlalıklardan arının.

2# Dosyalarınızı Yedekleyin

Müzik, fotoğraf ve video dosyalarınızı inceleyin. Sınıflandırma yapın. Sizin için önemi kalmayan dosyaları geri dönüşüm kutusuna gönderin. Önemli olanları da flash bellekte, daha büyük dosyaları ise harici harddisk üzerinde saklayın. Böylece bilgisayarınızda gerçekleşebilecek herhangi bir aksiliğe karşı önemli dosyalar elinizin altında yedeklenmiş olacak.

3# E-postalarınızı Temizleyin

Önemini yitiren ve zamanı dolan e-postalarınızı silin. Artık irtibat halinde olmadığınız mail adreslerini listenizden kaldırın. Spam kutunuzu çöp kutusuna gönderin.

4# Sosyal Medya Hesaplarınızı Kontrol Edin

Kullanmadığınız sosyal medya hesaplarınızı silmeyi deneyin. Artık Snapchat kullanmıyor musunuz? O halde uygulamayı silin. Tumblr hesabınız bir yerde unutulmuş mu? Hesabınızı silin. Sosyal medya hesaplarıyla ilgili daha seçici olun. Her yeni çıkan platformda hesap açmayın, seçici olun.