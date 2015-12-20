5 SANİYE KURALINDA İKİNCİ AŞAMA: YERE DÜŞEN YİYECEĞİ YİYEBİLİRSİNİZ

İnkara gereke yok. Yere düşürdüğümüz bir parça yemeği, etrafı iyice kontrol ettikten sonra, ağzımıza atmak için hamle yapmadan duramıyoruz.

Çünkü o parçayı yerden beş saniye içinde aldığımız sürece bizi hasta etme olasılığı oldukça düşük değil mi? Öyle mi gerçekten?

Yapılan yeni araştırmalara göre, “beş saniyelik kural“ın daha da ötesine geçildi ve bu işin artık yarım saate kadar yolu var.

Tost, bisküvi ve çikolata gibi “sert” gıdalar, yarım saat boyunca yerde kalabilir ve Aston Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre ek bakteriden endişe de etmemek gerek.

Makarna ve tatlılar gibi daha çok bakteri toplayan gıdalar için yine beş saniye kuralını uygulamaya devam tabii. Yarım saat sadece kuru gıdalar için!

Halı ya da fayans, besinin nereye düştüğü de elbette çok önemli. Halıya düşen yiyecekleri yerken içiniz daha rahat olsun. Fakat karo kaplı bir mutfak zemine düşen yiyeceğe pek de güvenmemelisiniz.

Profesör Anthony Hilton, kuru gıdaların düşük risk altında olduğunu belirtiyor. “Kuru gıdalar zemin ile çarpıştığında, çok fazla bakteri almıyorlar.”