Uzman Astrolog Su Karakuş’un 7-13 Ocak haftası için hazırladığı özel burç yorumları.

Yılın ilk Güneş tutulması Oğlak burcunun tam ortasında, 15. derecede gerçekleşti. Her şey oldu bitti ve geçti mi hayır! Büyük perde asıl şimdi açılıyor.

Oğlak burcunun 15. derecesinde ilginç bir tutulma yaşandı. Satürn Tutulmanın önünde, Plüton arkasında sıralanmıştı ve ikisi de ben buradayım diyordu. İkisi de kendi kurallarını ortaya koyuyor ve yerine getirenler için yenilik vaat ediyordu. Bu yenilik öyle böyle değil, uzun zamandır ne istiyorsanız o olabilir vaadiydi.

6 Şubat’a kadar hayatınıza girecek yenilikler tüm yaşamınızda bir tarihçe yazdıracak. Tutulmalar böyledir. Sıradan yenilikler getirmez hayatınızı değiştirir. Öte yandan kuralları olan, zorlayıcı bir tutulmayı iyi yönetmek gerekir. Karşı çıkmadan uysal bir şekilde kurallara uyarak.

7-13 Ocak Haftalık Astroloji Yorumunuz

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç

Hafta ortasına dek aksilikler sürebilir ve başlama noktasına getirdiğiniz şeyler ilerlemeyebilir. Biraz sabır ve araştırmaya devam etmek kurtarıcı olacak. Öte yandan kariyerinizle ilgili bir yenilik şansı bulacaksınız. Bu zorlandığınız ve aslında isteksiz olduğunuz bir konu da olabilir. Yeni bir yuva oluşturmak da ihtimallerden. Her şeyin tepe taklak olduğu anda güneşin doğacağını bilerek ilerlemelisiniz.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

İçinizde iyi bir his oluşmaya başladı ama bir türlü emin olamıyorsunuz gelecek güzel günlerden. Hafta ortasından itibaren aydınlanma başlayacak. Uzun bir yolculuk, belki ruhunuza bir yolculuk sizi kendinize getirecek. Kalıcı yenilikler için o yolculuğun tamamlanmasını beklemelisiniz. Eğitiminiz devam ediyorsa kariyeriniz için önemli bir fırsat yakalayacaksınız, değerlendirmelisiniz.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

Yeni bir gruba tesadüfen katılabilirsiniz veya çok istediğiniz klasta arkadaşlar yaşamınıza dahil olabilir. Bu durum aslında bir çeşit kurtuluş. Kendinizi ekonomik anlamda bağımsız hissetmekse niyetiniz veya borçlar ve yüklerden kurtulmaksa, başaracaksınız. Yeni yıkımlardan kurtulma formülünü yeni kredilerle tamamlayacaksınız. Çalışarak kazanmak da şanslı olduğunuz bir alan.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Kariyer yaşamınızla ilgili beklentileriniz hafta ortasından itibaren sonuçlanmaya başlayacak. Gecikmeler sizi üzmemeli. Evlilik veya ortaklık kararı almak ya da bir danışmanla çalışmak açısından harika bir dönem. Koşullar sizi buna zorlayacağı için başta isteksiz davranabilirsiniz ama sonuç memnun edecek. Yine de yeni partnerinizin hayatınızı kökten değiştireceğini unutmayın.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Ülke veya kent değişikliği planınız varsa veya medyada yer almak istiyorsanız hafta ortasından sonra ektiğiniz tohumların sonuçlarını almaya başlayacaksınız. Eğitim yaşamınız sürüyorsa başarı grafiğiniz artabilir. Öte yandan uzun yolculuklarda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. İş yaşamınızda hafta boyunca sevindirici gelişmeler beklemelisiniz. Şaşırsanız veya mutlu olamasanız bile gelecekte sizi mutlu edecek olaylar dizisinin başladığını bilmelisiniz.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

Gelirlerinize yenileriniz eklemeye, mali durumunuzda ani parlamalar yaratmaya ihtiyacınız var. Yapmanız gereken hafta ortasına dek beklemek ve ihtiyacınız olan şeylerin listesiniz, araştırmasını yapmak. Aşk alanında nefis bir Güneş tutulması gerçekleşti. Güçlü ve otoriter bir insan kalbinizi çalabilir. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili haberler hafta sonuna doğru sevimsizleşebilir. Son bir bariyeriniz var atlatınca refahtasınız.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Evlilik veya ortaklık yaşamınızda sorunlarla boğuştuğunuz bir dönem geride kaldı. Artık olaylara farklı bir açıdan bakıyor ve hatta adım atmak için sabırsızlanıyorsunuz. Hafta ortasından itibaren kendiliğinden yaşanan gelişmeler net bir karar vermenizi sağlayacak. Krizleri iyi yönetmeniz gereken bir dönemdesiniz. Yeni bir ev veya yuva size iyi gelecek. Başta yalnız hissetseniz ve baş edemeseniz bile zamanla güç kazanacaksınız.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

İş alanınızda bir türlü gerçekleşmeyen beklentiler yormuş olabilir ama hafta ortasından itibaren şok eden bir haberle büyük sürprize hazır hissedeceksiniz. Olaylar çok hızlı gelişeceği için aceleci davranmalısınız. Güneş tutulması yeni bir çevreyle tanışmanızı veya özel bilgilerin paylaşılmasını sağlayacak. Hayatınızı değiştirecek yeni bilgilere ulaşmak biraz sarsıcı olsa da, küllerinden yeniden doğmanın pratik bir yolu olduğunu keşfedeceksiniz.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

İnişli çıkışlı aşk yaşamınızda son çıkışa geldiniz. Ya mutlu sona ulaşacak ya da nerde hata yaptığınızı bulacaksınız. Her koşulda hafta ortasından itibaren mutlu bir aşk yaşamına yavaşça açılacaksınız. Sakın hız yapmayın eski hataları kaybettirmek ruh sağlığınızı ve özgüven duygunuzu bozabilir. Mali konularda önemli bir gelişme yaşayacaksınız. Çok çalışmaya ve aza razı olduğunuz hissedilirse gücü ele geçireceğiniz pozisyonlara getirilebilirsiniz. Mütevazi olun.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Yeni bir ev veya evinizle ilgili pratik çözümler hafta ortasından itibaren rahatlatıcı olacak ve konfor alanınız genişleyecek. Marta dek en önemli konularınızdan biri eviniz ve aileniz olacak. Güneş tutulması burcunuzda gerçekleşti ve görünüşünüzü yenilemenizi istiyor. İmajınız yenilendiğinde başkalarının gözünde daha güvenilir görüneceksiniz. Karizmanız artıyor.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Tanınmak ve kendinize yeni, zeki bir çevre yaratmak için beklediğiniz fırsat hafta ortasından itibaren karşınıza çıkacak. Şok eden gelişmelerle sevince boğulacaksınız. Güneş tutulması ruhunuz için sarsıcı ama derin ve etkili bir temizlik getirebilir. Yeni bir yöntem, bir cümle hayatınızı değiştirebilir. Ancak tamamen iyileştiğinizi düşünmek yerine gelecek travmaların etkilerini kolayca temizlemeyi de öğrenmelisiniz.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

Mali konularda durağan bir haftaya başlasanız da, haftanın ikinci yarısında durum değişecek ve artıya geçmeye başlayacaksınız. Yeni gelirler moralinizi yükseltecek. Gelirlerinizi arttırmak için orijinal ve yaratıcı fikirler bulmalısınız. Güneş tutulması iyi dostları veya eski sıkı dostları hayatınıza getiriyor. Onların gücüyle güçleneceksiniz.