71. CANNES FİLM FESTİVALİ’NDEN EN İYİ KIRMIZI HALI GÖRÜNÜMLERİ

Nurdan Gündoğdu - MAY 09, 2018 ÇARşAMBA

 

 


Kesinlikle göz alıcı!

Dünyanın gözü Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen 71. Cannes Film Festivali’nde.

8 Mayıs günü başlayan ve 19 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan festival, Hollywood sektöründen de oyuncu ve yönetmenlerin küratörlüğünde olağanüstü filmlerin ön plana çıkarılacağı unutulmaz günler yaşatacak.

Elbette ki böyle bir prestijli etkinliğin kırmızı halısı da göz kamaştırıcı olmakta.

İşte 2018 Cannes Film Festivali’nin en güzel kırmızı halı görünümleri.

 

Romee Strijd

1/13

 

Khadja Nin

2/13

 

Lea Seydoux

3/13

 

Kristen Stewart

4/13

 

Javier Bardem – Penelope Cruz

5/13

 

Cate Blanchett

6/13

 

Chloe Sevigny

7/13

 

Julianne Moore

8/13

 

Georgia May Jagger

9/13

 

Cate Blanchett

10/13

 

Kristen Stewart

11/13

 

Lea Seydoux

12/13

 

Virginie Ledoyen – Benicio Del Toro

13/13

Nurdan Gündoğdu

 

 

 

 