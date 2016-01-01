71. CANNES FİLM FESTİVALİ’NDEN EN İYİ KIRMIZI HALI GÖRÜNÜMLERİ



Kesinlikle göz alıcı!

Dünyanın gözü Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen 71. Cannes Film Festivali’nde.

8 Mayıs günü başlayan ve 19 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan festival, Hollywood sektöründen de oyuncu ve yönetmenlerin küratörlüğünde olağanüstü filmlerin ön plana çıkarılacağı unutulmaz günler yaşatacak.

Elbette ki böyle bir prestijli etkinliğin kırmızı halısı da göz kamaştırıcı olmakta.

İşte 2018 Cannes Film Festivali’nin en güzel kırmızı halı görünümleri.

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