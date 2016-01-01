ADIM ADIM SAĞLIKLI VE GENÇ BİR CİLDE KAVUŞMANIN SIRLARI





Yaz aylarının rahatlatıcı etkisiyle cilt bakım rutininizi aksatmanız, cildinizi olumsuz etkileyebilir.

Tam da bu noktada devreye, mevsimler değiştikçe cildin farklılaşan ihtiyaçları giriyor. Mesela; cildinizi güneşten koruyacak ve güneş ışınlarından kaynaklanabilecek sorunları önlemenize yardımcı olacak ürünler kullanmanız çok önemli.

Bu yaz için ihtiyaç duyduğunuz “o” yüz kremini ararken, öncesinde dikkat etmeniz gereken başlıklara göz atmaya ne dersiniz?

Haydi bu işi çözelim, cildinizi tüm yaz taze ve parlak bir şekilde koruyabilmenizi sağlayacak doğru ürünü bulalım.

Peki, neden güneşten korunmalıyız?

Yaz aylarında güneş ışığında geçirilen zaman arttıkça düzenli olarak güneş kremi kullanmanın hatta tüm sezon boyunca güneş koruyucu etkili nemlendirici tercih etmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Unutmayın ki; ciltteki yaşlanmanın arkasında yüzde 80 UV ışınları yatıyor.

Siz hareket halindeyken yüz, boyun ve ellere daha fazla koruma sağlamak için SPF 30 ya da SPF 50 içeren güneş koruyucunuzu çantanızdan ayırmamanız gerektiğini belirtelim. Böylelikle, cildinizin güneş ışınlarından korunmak için sarf ettiği çaba sonucu ortaya çıkan kahverengi lekelerin de önüne geçmiş olacaksınız.

Özellikle de cildin kendini yenileme hızının yavaşlamaya başladığı 35 yaş üstü için detoks etkili ve SPF içeren krem kullanılmasının öneminin de altını çizelim.

Paraben ×

Şimdi de işin en önemli kısmına geldik. Tercih edeceğiniz yüz kreminde olması ve olmaması gerekenler.

Öncelikli olarak paraben yani kimyasal madde, içerip içermediğini kontrol etmeniz en önemli noktalardan biri olmalı.

Raf ömrünü uzatmak için ürünlerin içinde kullanılan ve zaman içerisinde cilde verdiği zararlar da ortaya çıkmış olan parabeni, ürün içeriğinde görmediğinize emin olmalısınız.

Silikonsuz ✓

Evet, alacağınız yüz kreminde “silikonsuzdur” ibaresini görmek içinizi ferahlatabilir. Kozmetik ürünlerinin yüzde 80’ninde bulunan silikon; cildin nefes almasını engellediği için uzak durmanız gerekenler arasında olmalıdır.

Mineral Yağ ve Renklendirici ×

Bir diğer önemli nokta ise mineral yağ ve renklendirici başlıkları.

Cildin nefes almasını engelleyen mineral yağ; zehirleyici etkilerle dolu olduğu için uzak durmanız gerekenlerden kuşkusuz. Mineral yağın, alerjik reaksiyonlara da sebep olduğunu hatırlatalım.

Doğru yüz kremine adım adım ✓

Yukarıdaki maddeleri de dikkate alarak yüz kremi alışverişinde, cildi onaran ve dış etkenlere karşı koruyan krem tercih etmeniz oldukça önemlidir.

İşte bu noktada Yves Rocher Bitkisel Kozmetik Laboratuvarları’nın Yeni Detoks Etkili 50 SPF Yüz Kremi ile tanışmanızı tavsiye ediyoruz.

Detoks ve Yaşlanma Karşıtı Etkili 50 SPF Yüz Kremi, cildinize etki eden dış faktörlere (hava kirliliği, UV, stres gibi) karşı cildinizi korur. İçeriğindeki 4 patente sahip Ultra Konsantre Afloya Özü, ciltte sıkılığı sağlayan ama zamanla parçalanarak cilde esnek olmayan bir görüntü veren kolajen liflerini onarır.

Ayrıca doğada kendini dış etkenlere karşı en iyi koruyan bitkilerden biri olma özelliği ile cilt hücrelerini de koruyarak ciltte detoks etki yaratır. 50 SPF yüksek korumaya sahip olmasına rağmen ince, akışkan ve kolayca emilen bir dokusu vardır. Paraben, silikon ve mineral yağ içermeyen cilde dost formülü ile cildiniz anında canlılık kazanır ve ışıldar!

%68’den fazla doğal içeriğe sahip olup, 30 ve 50 SPF olmak üzere de 2 seçeneği bulunmakta, ki bizce en önemli noktalardan.

Yves Rocher Detoks Etkili Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi 30 GKF- 74.90 TL

Yves Rocher Detoks Etkili Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi 50 GKF- 79.90 TL

Yves Rocher mağazaları ve www.yvesrocher.com.tr sitesinde satışta!



