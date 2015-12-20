ADLER’İN ZAMANSIZ MÜCEVHERLERİ



Viyana kökenli bir kuyumculuk mirasıyla, Adler’in 130 yıldır kusursuzlaştırdığı zanaatçılık bilgisi ve ustalığı yeni koleksiyonlarında da gözler önüne seriliyor. Mükemmelliyetçilik duygusuyla meydan okumak istermiş gibi, yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak benzersiz mücevherler tasarlıyorlar. Yeni teknikler ve orijinal malzemelerle daima öncü olan Adler, mücevherlerinde, ağaç, karbon ve titanyum gibi farklı dokular kullanarak, rafine ve cüretkar tasarımlara imza atıyor.

Zamanı bilinmeyecek kadar eski geleneklerin ve yeni eğilimlerin füzyonu olan Adler mücevherleri zaman ve mekan kavramlarının ötesine geçiyor.

Farklı kültürler, zanaatçılık, malzemeler, mimari, tekstil ve duygular ilham kaynaklarından bazıları… Bu sayede, her bir mücevher düşsel bir destanı, perilerle ilgili bir efsaneyi, farklı bir soluğu olduğu kadar samimi bir karşılaşmayı, uzaklara yapılan bir yolculuğu ya da hoş bir duyguyu temsil ediyor.



Diwali, Hindu’ların kutladığı, “ışık festivali” anlamın gelen, Rama’nın Ayodhya’ya dönüşünü kutlayan bir festival. Öyle ki, şehrin yerlileri pencereleri binlerce küçük lambayla süslermiş. Diwali’nin iyiliğin kötülüğü, ışığın karanlığı yendiği gün olduğuna inanılıyor. Daima farklı ve bensersiz özelliği olan kültürlerden ilham alan “Haute Joaillerie” normlarında, Adler kontrastların uyumunu ustaca yakalarken ışığı yeniden yorumluyor. Pırlantaların derinlerden gelen yoğun ışıltısı göz kamaştırıyor. Son derece zarif ve göz alıcı Diwali adlı kolye ve küpeleri gecenin ortasında ışık saçarak parlayan kadının cazibesini perçinliyor.

Diwali adlı kolye, beyaz altın üzerine, 64.71 karat 70 adet damla pırlanta ve 24.25 karat 1027 adet pırlantadan oluşuyor. Küpeleri, 11.30 karat 10 adet damla pırlanta ve 2.32 karat 454 adet pırlantalı. “Brocéliande” adlı yüzük, 7.75 karatlık bir damla pırlanta ve 2.89 karat 579 adet pırlantalı.

