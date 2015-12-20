ALICIA VIKANDER’LI LARA CROFT’TAN İLK GÖRSELLER



Oscar ödüllü ünlü oyuncu Alicia Vikander, Lara Croft olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Her rolün altından kalkabileceğini de göstermiş olan Vikander’i Mart 2018’de Tomb Raider’da izleyeceğiz.

Vikander, Angelina Jolie’den sonra Lara Croft’a hayat verecek olan ikinci oyuncu. Warner Bros yapım şirketinin de “Lara Croft’u tamamen farklı bir şekilde göreceğiz” açıklaması heyecanlanmamıza sebep oldu.

Lara Croft’un fiziksel gücünün haricinde insanlığının da ön plana çıkacağı bir yapım bizi bekliyor.



