ALICIA VIKANDER’LI LARA CROFT’TAN İLK GÖRSELLER

Nurdan Gündoğdu - MAR 28, 2017 SALı


Oscar ödüllü ünlü oyuncu Alicia Vikander, Lara Croft olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Her rolün altından kalkabileceğini de göstermiş olan Vikander’i Mart 2018’de Tomb Raider’da izleyeceğiz.

 

ALICIA VIKANDER'LI LARA CROFT'TAN İLK GÖRSELLER as

 

Vikander, Angelina Jolie’den sonra Lara Croft’a hayat verecek olan ikinci oyuncu. Warner Bros yapım şirketinin de “Lara Croft’u tamamen farklı bir şekilde göreceğiz” açıklaması heyecanlanmamıza sebep oldu.

Lara Croft’un fiziksel gücünün haricinde insanlığının da ön plana çıkacağı bir yapım bizi bekliyor.

ALICIA VIKANDER'LI LARA CROFT'TAN İLK GÖRSELLER a

Nurdan Gündoğdu

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