Amerikan Müzik Ödülleri 2018’den İlham Verici Güzellik Görünümleri

 

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Amerikan Müzik Ödülleri 2018; kırmızı halı stilleri kadar ilham verici güzellik görünümleri ile de oldukça dikkat çekiciydi.

Tyra Banks

Her daim bizi kırmızı halıda şaşırtan Banks, bu kez de bu kuralı bozmadı. Uzun saçları ve kasketi ile oldukça dikkat çekici.

Dua Lipa

Derinden ayrılmış bob saç ile hata yapmanın imkansız olduğunu bize bir kez daha hatırlattı.

Vanessa Hudgens

Kusursuz ve ışıltılı lob kesim saçını hafif bir makyajla tamamlamış.

Taylor Swift

Kendisi ile özdeşleşen kedi gözü makyajını bu kez gül tonlarında bir ruj ile tamamlayan Swift’in bu görünümüne hayran kalmamak imkansız!

Tracee Ellis Ross

Islak ve taze bir makyajı ile gecenin sunuculuğunu da üstlenen Rose; Pat McGrath Labs ürünlerini tercih etti.

Cardi B

Kim demiş aynı anda hem gözler hem dudaklar iddialı olamaz diye?!

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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