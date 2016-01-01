ANGELINA JOLIE’NİN DERMATOLOJİ UZMANINDAN CİLT BAKIM SIRLARI

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Angelina Jolie‘nin kusursuz cildinde katkısı bulunan Dr. Rhonda Rand; Jolie’nin cilt bakım sırlarını paylaştı.

Rand hakkında “Dermatoloji uzmanım; yüzümde ilk sivilcem çıktığında annemin beni götürdüğü kişiydi” diyen Jolie; “Mümkün olduğu kadar doğal olmanın önemini anlayan birine sahip olmak benim için çok önemli” şeklinde ekliyor.

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Jolie’nin izni ile konuşan Rand; ünlü yıldızın minimal cilt bakım rutini; favori bakım sırları ve erken menapozun cildi nasıl etkilediği hakkında konuştu.

“Jolie bir oyunculuk kariyerine sahip olacağını biliyordu bu yüzden cildine olabilecek en mantıklı şekilde bakmayı istedi. Oldukça şanslı çünkü annesinin cilt tonuna sahip. Doğal bir güzelliğe sahip bu yüzden çok fazla bir şey yapmasına gerek yok. Gerçekten sadece güneş koruma, hafif ve nazik bir temizleyici, antioksidanlar, bazen glikolik asit ve doğal ürünler yetiyor. Bazı alfa hidroksi asitleri de iyi, üstelik oldukça doğallar. Fazla abartılı ve kimyasal oranı yüksek peelinglere ise ihtiyacı yok.”

Jolie; seyahat edeceği zaman Rand’ın markası Dermbasics’in Dermbasics RR Perfection Cream ürününü tercih ediyor. “Bu kimyasalsız, antioksidan özellikli bir güneş koruma kremidir ve seyahat çantanıza atmak için mükemmel bir seçenek. Ayrıca Dermbasics Glycolic Acid Pads 20%. ürününü de çok seviyor; bu ürün Stratum corneum’u temizler, kolajen ve elastini artırır, gözenekleri temiz tutar ve küçük bir oranda rengi düzenler.

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Jolie; Rand’ın ofisini ziyaret ettiğinde ana konuları genelde güneş lekeleri oluyor. “Hamile kaldığımda yüzümdeki bazı lekeler daha da koyulaştı. Böylece her seferinde IPL [yoğun atımlı ışık] yapıyorum.” diyen Jolie bu konuda oldukça hassas.

Rand, IPL’ye ek olarak hafif lazer yenileme yaptığını da ekliyor. “Cildinizi iyileştirmek ve parıltı vermek için kullanılıyor. Fakat bu bir yüz bakımından biraz daha fazlası … Bazen, çok güneşli iklimlerde çalıştığı zaman, pigmentasyon sorunlarına neden olabilir. İşte bu noktada Yoğun Atımlı Işık (IPL) ile yardımcı olabiliriz. Üstelik çok dikkatliyiz. Bu şeylerin hiçbiri cildinizin kalitesini değiştirmez ya da yara izi bırakmaz.”

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Rand; Jolie’nin bir kaç yıl önce geçirdiği operasyon hakkında da konuştu.“Angelina’nın bazı sebeplerden erken menapozu deneyimlediği doğru” diyen doktorun menopoz derisi için önerileri, herhangi bir iyi cilt bakımı rutini ile aynı. “Antioksidanlar, alfa hidroksi veya belki de retinol gibi güzel, kaliteli ürünler ile cildinizi nemlendirdiğiniz sürece, menopoz değişiminden sonra bile cildiniz harika kalacaktır.”



