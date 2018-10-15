Ariana Grande ve Pete Davidson Ayrıldı!

 

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Ariana Grande ve Pete Davidson çifti ayrıldı!

4 aydır nişanlı olan çift, “bu ilişkiyi bitirmek için doğru zamanda oldukları” açıklamasıyla ayrıldıklarını duyurdu.

TMZ’e konuşan kaynaklara göre birbirlerini hala seven çift, buna rağmen ilişkilerinin romantik yönünü sonlandırma kararı aldı.

Geçtiğimiz ay Ariana Grande’nin eski sevgilisi Mac Miller 26 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Çiftin hayranları, ayrılığın nedeninin bu olabileceğini de konuşuyor.

Pete ve Ariana geçtiğimiz Haziran ayında nişanlandıklarını duyurmuş; ilk kez 2018 MTV Müzik Ödülleri kırmızı halısında el ele yürümüşlerdi.

 

 

 

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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