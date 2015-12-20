AŞK ASLINDA BİR MATEMATİK İŞİ





Aşk Aslında Bir Matematik İşi

Kendini seven ve değer veren kadınlar için modadan alışverişe, kozmetikten estetiğe, sağlıktan ilişkilere, eğlenceden seyahate, hayatın her anına keyif katan önerileri en renkli haliyle paylaşan Kendimeiyibakiyorum.com, ünlü Yazar ve İlişki Koçu Seda Diker’i takipçileriyle geçtiğimiz Cumartesi günü, Blubake’de bir araya getirdi.

Fotoğraflar: Güfran Ünsel

“Seda Diker ile Aşkın Formülünü Çözüyoruz”

Mart ayında yayın hayatına merhaba diyen Kendimeiyibakiyorum.com, Türkiye’nin en çok okunan yazarlarından Seda Diker ile 10 takipçisini Blubake’de düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi. Sevilen yazarın hayranları, “Seda Diker ile Aşkın Formülünü Çözüyoruz” etkinliğinde ‘Haydi Kavuş Artık’ın kapağını imzalatarak, yazar ile sohbet etme imkanı buldu.

Çcukluğumdan beri, ilişkiler üzerinde tuhaf bir hakimiyet ve derinlik hissetiğini söyleyen Seda Diker, aşkın aslında bir matematiği olduğunu ve bu çözüldüğü takdirde mutlu ilişkiler yaşanabileceğini söyleyerek dikkat çekti. Bu iddiayı ilk defa dile getiren Seda Diker şu açıklamalarda bulundu: “Aşkın bir matematiği var. Örnek vermek gerekirse, bunu bir sarkaç gibi görebiliriz. Birbiriyle ilişkisi olan iki kişi hayal edin. Bu aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Ebeveyn ve çocuk ilişkisi ‘hariç’, her türlü iki kişi arasında yaşananları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sadece anne baba ve çocuk ilişkisinde olmasın lütfen.

Bu iki kişiyi karşılıklı hayal edin. Her ikisinin de bedeninin etrafında görünmeyen, yumurta büyüklüğünde bir manyetik alan var. Neden manyetik alan? Çünkü içinde bilinçaltından kaynaklı duygular, değersizlik, kaybetme korkusu gibi korkular, güvensizlik, çaresizlik, öfke, suçluluk, vicdan azabı gibi türev duygular ve günlük olaylar üzerinde ürettiğimiz düşünceler var.

Hem duygu hem de düşünce zıt kutupludur, bir elektrik akımı gibi hareket eder ve sonuç olarak manyetik bir alan oluşturur. Mıknatıs etkisi yaratır.

Sarkaç gibi düşün

İşte karşılıklı iki kişi, sanki iki tane yumurta gibi duruyorlar. Bu alanların içinde hem negatif hem de pozitif duygular var. Eğer bir taraf diğerine negatif duygu ya da düşünce ürettirirse, karşı taraftan pozitif duygu çalar. Birinin manyetik alanı şişer, diğerininki küçülür. Küçülen kişi zarara uğrar, kendini görünmez hisseder, güçsüzleşir. Diğeri ise parlar, çekici görünmeye başlar.

Eğer biri diğerine pozitif enerji veriyorsa, alan kişi, bunu pozitif olarak yansıtmak zorunda. Eğer yansıtma yapmıyorsa, karşısındaki iyi niyetli kişiye zarar vermeye ve onun enerjisini çalmaya başlar. Yani birbirimizin alanından sürekli besleniyoruz. İşte bu beslenme sarkaca benzetilebilir.

Flörtte matematik

Şimdi bir sarkaç hayal edin. Eğer flört ediyorsanız ya da bir ilişkiniz varsa, pozitif duygu alış – verişinde eşitliği takip edin. Sürekli bir taraf şişerse, sarkaç bir tarafa doğru gider. Yükseldikçe gerilimi artar. Veren taraf acı çekmeye başlar. Görünmez olur. Tam o sırada, hemen pozitif duygu ve enerji akıtmayı kesin. Bu, odağınızı ondan ve ilişkiden çekerek kendinizi beslemek anlamına geliyor. Ama kendinizi kahretmeden ve üzülmeden, hatta mutlu ve huzurlu kalarak bunu yapın.

Bir anda sarkaç kendini bırakacak ve öbür tarafa doğru ne kadar çıktıysa, hızla diğer yönde yükselmeye başlayacaktır. Bu da karşı tarafın size doğru çekilmesine ilgi göstermesini sağlar. Eğer yarı yolda müdahale eder de, beklentilere girerek ona akmaya başlarsanız, yine salınımı bozarsınız. Doğaya aykırı davranış olursunuz.

Kontrol etmeyin

Doğru. Bu bir strateji olmasın. Sadece kendinizi dişi enerjinize teslim edin. O gerekli manyetik alan okumasını otomatik olarak yapacaktır. Nasıl davranması gerektiğini doğaya uygun şekilde bilecektir. Ona kulak vermek istemezseniz, ilişki dengesi bozulduğunda, yeniden matematikle çözmeniz ve eski haline getirmeniz gerek.”

Aşkın dile geldiği etkinliğe Blubake imzası

İstanbul’un en modern yapılarından biri olan Zincirlikuyu Istanbloom’un girişinde bulunan Blubake, ferah ve konforlu İskandinav dekorasyon tarzıyla beğeni topluyor. Ulaşım kolaylığı ve lezzetli tatlarıyla İstanbulluların uğrak mekanlarından biri olan Blubake, “Seda Diker ile Aşkın Formülünü Çözüyoruz” eventinde olduğu gibi özel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.



