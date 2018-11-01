Aşkı İçin Prenseslikten Vazgeçti!

 

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İngiliz Kraliyetinden aşina olduğumuz aşk hikayeleri Kate-William, Eugenie-Jack ve Meghan- Harry’nin ardından yeni çiftimiz Japonya’dan.

Takamado Prensesi Ayako Pazartesi günü, Tokyo’da 1000 kişilik bir kalabalığın önünde, soylu olmayan Kei Moriya ile evlendi ve böylece kraliyet unvanından vazgeçmiş oldu.

Japonya’da, imparatorluk ailesinden bir erkeğin evlendiği kadınlar kraliyet ailesi üyesi olarak kabul edilebiliyor. Ancak halktan biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadınların eşleri aynı kuraldan yararlanamıyorlar. Böylece halktan biriyle evlenen prensesler taht  hakkını kaybetmiş oluyor.

Ayako düğünden sonra yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi: “Bugün imparatorluk ailesinden ayrılacağım, ancak Majesteleri ne olan desteğim hiçbir zaman değişmeyecek.”

Bir nakliye şirketi için çalışan eşi Kei Moriya, gazetecilere verdiği demeçte; “Ellerinden tutup ona destek olmak ve kahkahalarla dolu mutlu bir aile kurmak istiyorum.” açıklamasını yaptı.

 

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