Geçtiğimiz günlerde yeni kitabı ‘2019 Astrolojisi: İçindeki Çocuğu Doğurmak‘ kitabının tanımı için Türkiye’ye gelen ünlü Astrolog Gahl Sasson, yeni yıla özel yorumlarıyla karşınızda.

2019 için “içinizdeki çocuğu doğurduğunuz yıl olacak” diyen Sasson, bu yılın aynı zamanda ilginç bir yıl olacağını söylüyor.

Aynı anda hem harika hem de berbat hissetmeye alışsanız iyi olur.

İşte Astrolog Gahl Sasson’dan 2019 Nümerolojisi

2018’in bir doğum öncesi yıl olduğunu söyleyebiliriz; çoğumuz için acı verici bir yıldı ve bazıları için zor bir hamilelik dönemiydi.

2019, bebeğin doğduğu yıl olacak. Size kolay bir doğum sözü veremem. Uzun bir doğum sancısı dönemi yaşayabilirsiniz. Derin nefes almanız gerekecek ve belki de biraz çığlık atacaksınız, ama emin olun ki Kendiniz’e hamilesiniz.

2019’da büyük bir dayanıklılık ve disiplin sergilemeniz gerekecek. Bunun nedeni, Oğlak burcunun kozmik sahneyi ele geçirmesidir. Bu yıl, Satürn, Plüton ve tutulmaların bir kısmı, Oğlak’ta /strateji destekleyen burç) bir araya geliyor.

Aralık ayında Jüpiter de Oğlak çetesine katılacak. Satürn’ün (disiplin ve kısıtlama yönetici) Oğlat’ta (olgunluk ve ihtiyarlık burcu) ve Jüpiter’in de (şans ve bereket) Yay’da (fırsatlar ve iyimserlik burcu) olması, 2019’un oldukça inişli çıkışlı geçeceği anlamına geliyor.

Hem duygusal hem de finansal büyük iniş-çıkışlara hazır olun!

Sayılarla 2019

Birçok dilde, “sayı” kelimesi “hikaye” kelimesiyle aynı etimolojiyi paylaşıyor. İngilizce’de, hesabımın (account) şifresini girerim ve aynı zamanda bir arkadaşıma işyerinde yaşadıklarımın hikayesini (account) anlatabilirim.

Sayılar, hikayeler anlatmaktadırlar. Bu da elbette ki nümerolojinin temelidir.

2019 (2+0+1+9=12), 12 sayısına toplanır. Genel oalrak nümerolojide, 9’un üzerindeki sayıları tek rakama indirgeriz. Örneğin, 2017, 10’a toplanıyor ve sonra 10’u 1’e indirgeriz, çünkü 1+0=1.

Bu nedenle, 12 rakamı da 3’e indirgenir. 12, bir temel rakam olmamakla birlikte (2018 yılında olduğu gibi), güçlü bir sembolizm aracıdır.

3 sayısının anlamını incelemeden önce 12’ye ve 2019 yılındaki kozmik atmosferi nasıl yansıttığına daha derinlemesine bakalım.

Birçok farklı gelenekte, 12 sayısı, tamamlanma, bütünlük, kapalı bir daire, bir topluluğun yaratılması hikayesini anlatır.

Dünya çapındaki mitolojk örneklerden de yola çıkarak 12, başlangıcı ve sonu olmayan çarkı temsil eder; insanlığın, hareket ve değişimi kolaylaştıran en büyük buluşu.

2019’dan en iyi şekilde yararlanmak ve nümerolojik niteliklerine sadık kalmak istiyorsanız akışkan olmanız, koyuvermeniz, hareket yaratmanız ve yaşamınıza değişebilirlik getirmeniz gerekiyor.

Aynı noktaya saplanmayın veya çok inatçı olmayın.

3 rakımının temsil ettiği anlam

3 rakamı, uzay-zaman devamlılığında gezinmenize yardımcı olur. Zaman: geçmiş, şimdiki zaman, gelecek.

Boşluk: uzunluk, genişlik ve yükseklik.

Nümerolojide 3 rakamı, çocuğu -1 ve 2’nin birliğinin ürününü- temsil eder.

Astrolojide 3 modalite vardır: kardinal burçlar ( Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak); sabit burçlar (Aslan, Akrep, Kova, Boğa); ve değişken burçlar (Yay, İkizler,Başak, Balık).

2019 yılı sadece bir çocuğa ya da yaratıcı bir ürünü doğurmakla değil, aynı zamanda içinizdeki çocukla yeniden iletişim kurmak ve onu büyütmekle ilgilidir.

İçinizdeki çocuğu yeniden eğitmeniz için 2019 en iyi yıl.

CODE86‘da gerçekleşecek diğer workshop’ları da takipte kalmanızı öneririz.