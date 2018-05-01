BABALAR GÜNÜ ÖZEL_ 5 ÜNLÜ ERKEKTEN BAKIM RUTİNİ ÖNERİSİ

Kleopatra’dan başlayacak olursak ünlü kadınların güzellik sırlarını yıllardır sıkı sıkıya takip eder haldeyiz. Mesaimizin hiç bitmediği ortada.
Ama gerçek şu ki; erkeklerin bizim uğraştığımız kadar zaman harcamadan, pratik adımlarla kendi bakım rutinlerini oluşturup “ideal” sonuca ulaşıyor olmaları.
Onların görünüşlerine daha az vakit ayırıp ve daha da önemlisi güzellik konusuna dair üst düzey bilgi birikiminden vazgeçip bu stratejik hamleleri nasıl oluşturduklarını merak ediyor musunuz?
Hazır babalar günü de yaklaşıyorken, ünlü erkeklerden ilhamla onların güzellik ipuçlarını mercek altına aldık ve tabii ki kendimizi de bu felsefeden pay çıkarmaya hazırız.
David Beckham
İngiliz eski futbolcu Beckham günlük cilt bakımı rutinini şöyle özetliyor;
Temizliyorum ve nemlendiriyorum. Yedi dakika içinde işim bitmiş oluyor.
Yöntem
David Beckham’ın bu iki aşamalı rutinini yakalamak için ihtiyacınız olan ürünler ise;
1.Sephora Toning Cleansing Gel – Yüz Temizleyici Jel
Sephora Collection Men koleksiyonunda bulunan bu yüz temizleyici jel, gün boyunca hava şartlarından olumsuz etkilenen cildi temizlemeye yardımcı oluyor. Sabah ve akşam kullanılan ürün, paraben içermiyor ve cildin rahat nefes almasını sağlıyor.
2.Sephora Energising Moisture Gel – Nemlendirici Jel
Sephora’nın cildi tazeleyen ve nemlendiren bu ürünü ise; uygulamadan sonra cildi yumuşatıyor ve yatışmasına destek oluyor. Düzenli kullanım sonrasında ciltteki aydınlanma ve yenilenmeye siz de şahit olacaksınız.
Ryan Reynolds
Ryan Reynolds kişisel bakımda, geride imza bir koku bırakmaya odaklanan isimlerden.
Deadpool’un yıldızı konuyu şöyle özetliyor;
Bence koku kişisel bir şey. Parfümünüzü birisinin sizin için satın almasını doğru bulmuyorum. Çünkü o geminin kaptanı benim.
Yöntem
Kendi parfümünü kendi seçen erkeklere ya da tam tersi Ryan Reynolds’a katılmayanlara bizden de bir öneri;
JIMMY CHOO MAN INTENSE
Sadece Sephora’larda satışa sunulan Jimmy Choo Man Intense, ustalıkla hazırlanmış karşı konulamaz erkeksi kokusuyla, Babalar Günü için de ideal bir hediye seçeneği. Cüretkar ve öz güvenli JIMMY CHOO MAN INTENSE, Jimmy Choo erkeğinin maskülen ve korkusuz tarzını hayata geçiriyor. Heyecan peşinde koşan, anı yaşamayı seven ve arkasında karakteri kadar güçlü etkiye sahip imza bir koku bırakmak isteyenler için.
George Clooney
Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri George Clooney’ye kendisini nasıl şımarttığı sorulduğunda;
Spa’ya gitmekten ve buhar odalarından hoşlanıyorum, sadece kendimi tazelenmiş hissetmekten hoşlanıyorum.
Yöntem
Clooney’nin yaklaşımını uygulamak oldukça basit ve tabii ki önemli noktalardan. İhtiyacınız olan bakım ürünleri ise;
1. Sephora Do-it-all Shower Gel – Duş Jeli
Sephora, erkeklerin hayatını kolaylaştıracak yepyeni bu ürünü ile dikkat çekiyor. Sephora duş jeli, tek ambalajda üç farklı ürünü bir arada sunuyor. Vücutta, yüzde ve saçta kullanılabilen ürün, HydroSenn+ içeriği ile cildin nemlenmesine yardımcı oluyor. Erkekler için oldukça ideal bir bakış açısı!
2. Sephora Anti Perspirant Roll-on Deodorant – Roll-on
Sephora roll-on, ter ve ter kokusuna karşı 24 saat boyunca koruma sağlıyor. Gün boyunca ferahlık hissi veren ürün, iz yapmayan formülüyle de kullanım kolaylığı sunuyor.
Ryan Gosling
Ünlü oyuncu Ryan Gosling, cilt bakımı konusunda her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışanlardan.
Cildini canlı tutmak için susuz ve uykusuz kalmamaya çalışmak önem verdiği noktalardan. Bunlara ilave olarak da listeye yapmakta olduğu düzenli cilt bakımı ekleniyor.
Yöntem
Cilt bakımı ve temizliği için ihtiyacınız olan ürünler;
1. Sephora Exfoliating Facial Scrub – Yüz Temizleyici Peeling
Sephora Yüz Temizleyici Scrub, içeriğindeki tanecikler sayesinde tıkalı gözenekleri açarak pürüzsüzleşmesine yardımcı olarak cildi temizliyor. Kolaylıkla durulanabilen ürün, cildi tıraşa hazırlıyor.
2. Sephora Super Gentle Shaving Foam – Tıraş Köpüğü
Sephora tıraş köpüğü, yumuşak formülüyle oldukça kolay bir kullanım olanağı sağlıyor. Tıraş sonrasında ciltte meydana gelen tahrişi azaltmaya yardımcı olan köpük, pürüzsüz bir cilt elde etmenize destek oluyor.
Chris Hemsworth
Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth’ün listedeki, cilt bakımına en çok önem veren isimlerden olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de ürün kullanımına kapılarını sonuna kadar açtığı bilinenler arasında.
Yöntem
Hemsworth’ün peşinden gitmek isteyenler için önerimiz bir bakım kiti olacak elbette.
1. Sephora Man Kit – Erkeklere Özel Kit
Sephora, erkekler için yanlarından ayırmayacakları bir bakım setini satışa sunuyor. Sephora bakım setinin içerisinde, temizleyici jel, tıraş köpüğü, nemlendirici jel ve roll-on yer alıyor. Erkeklerin ihtiyacı tüm ürünleri tek sette bir araya toplayan Sephora, tıraş ve nemlendirme ürünleri ile cildin mükemmel görünmesine destek oluyor.
2. Sephora Depuffing Roll-on Gel – Göz Altı Roll-on
Yukarıdaki kite ilave olarak da; gözaltındaki şişkinliklerin azalmasına destek olduğu için Sephora’nın bu jel ürününü öneriyoruz. Kırmızı üzüm özü içeriği ile koyu renkli halkaların da azalmasına yardımcı olan jel, hassas gözlerde de kullanılabiliyor.