BABALAR GÜNÜ ÖZEL_ 5 ÜNLÜ ERKEKTEN BAKIM RUTİNİ ÖNERİSİ

Kleopatra’dan başlayacak olursak ünlü kadınların güzellik sırlarını yıllardır sıkı sıkıya takip eder haldeyiz. Mesaimizin hiç bitmediği ortada.

Ama gerçek şu ki; erkeklerin bizim uğraştığımız kadar zaman harcamadan, pratik adımlarla kendi bakım rutinlerini oluşturup “ideal” sonuca ulaşıyor olmaları.

Onların görünüşlerine daha az vakit ayırıp ve daha da önemlisi güzellik konusuna dair üst düzey bilgi birikiminden vazgeçip bu stratejik hamleleri nasıl oluşturduklarını merak ediyor musunuz?

Hazır babalar günü de yaklaşıyorken, ünlü erkeklerden ilhamla onların güzellik ipuçlarını mercek altına aldık ve tabii ki kendimizi de bu felsefeden pay çıkarmaya hazırız.