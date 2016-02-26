BALIK BURCU KADINININ GÜZELLİK VE AŞK SIRLARI





Biliyorsunuz ki 21 Şubat itibariyle Güneş Balık burcunda! Hazır Güneş Balık burcuna geçmişken, bu burcun en öne çıkan stil ve hayatlarına dair detayları sizin için listeledik. İşte Balık burcu kadınının güzellik ve aşk sırları:

Stilleri: Gezegeniniz Neptün sayesinde eğlenceli, renkli ve feminen bir stiliniz var. Özellikle açık renklerden, desenlerden ve üç boyutlu dokulardan korkmuyorsunuz. Tıpkı burcunuzun ünlü ve güzel temsilcileri Karolina Kurkova, Natalia Vodianova ve Dakota Fanning gibi…

Stil ikonu: Rihanna

İmza kokunuz: Issey Miyake’s L’Eau d’Issey

Hafif ve feminen kokular; tarzınızı daha da vurgulamanızı sağlıyor. Ne sizin ne de stilinizin önüne geçmeyecek bu kokular, ferah duruşunuzu da vurguluyor. Tıpkı Issey Miyake’s L’Eau d’Issey kokusunda olduğu gibi…

Spor: Su grubunun değişken burcusunuz. Vücut tipiniz gereği çok fit olabilirsiniz ancak kilo aldığınızda tüm vücudunuzla almanız olası. Bölgesel zayıflamayla uğraşmayacağınız için işiniz kolay. Bu nedenle kardiyo işlevi gören sporlar tam sizlik olabilir. Ayrıca spor yaparken rahatlamanız da gerekiyor. Tüm düşüncelerinizi kafanızdan silecebileceğiniz yüzme, tam size göre.



Dekorasyon: Balık burcu romantik dekorasyonlardan hoşlanır. Keskin yapıda olmayan objeler, romantik mumlar, yumuşak renkler… Evinizin dizaynı kadar rahatlığı da önemlidir, zira Balık burcu evcimen bir bir burçtur. Ahşap tonlarındaki evler tam size göre.

Fotoğraf: Pinterest

Seyahat: Özellikle yeme içme konusuna fazlasıyla düşkünsünüz. Yeni lezzetler tadıp, romantik gezintiler yapabileceğiniz Paris; tam size göre!

Makyaj: Abartılı makyajdan kaçınıyorsunuz ancak yüzünüzde tek bir noktayı vurgulamak çok hoşunuza gidiyor; bir tek dudaklar ya da gözler gibi! Cilt makyajı olmazsa olmazlarınız arasında. Kusursuz bir cilde güzellik konusunda oldukça önem veriyorsunuz. Tıpkı Emily Didonato gibi!

Renkler: Mavinin tüm tonları, mercan renkleri ve bej tonları tam size göre!

Aşk: Aşk hayatında tam bir romantiksiniz ancak bu durum yanlış anlaşılmasın, fazlasıyla çapkınsınız! Beğendiğiniz kişi kolayca dikkatinizi çekse de; dikkatinizin dağılması da bir o kadar kolay. Sizi elde tutmak oldukça zor olsa gerek!



Yeme-İçme: Olumsuzluklardan kolayca etkileniyor, depresif bir yapıya bürünebiliyorsunuz. Teselliyi ise yemekte arayan bir yapınız var. Bu nedenle çevrenizde sürekli olarak sağlıklı atıştırmalıklar ve bitki çayları bulundurmaya özen gösterin.

Fotoğraf: Tumblr

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