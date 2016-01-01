BELİRGİN ELMACIK KEMİKLERİ İÇİN MAKYAJ ARTİSTLERİNE KULAK VERİN





Belirgin elmacık kemikleri; söz konusu makyaj görünümleri olduğunda hepimizin hayali. Üstelik bunun için ayna karşısında saatler harcamanıza da gerek yok.

Ünlü makyaj artisti Chiao-Li, “hem belirginleştirip hem de aydınlatabileceğiniz bir alan olması harika” diyor.

Elmacık kemiklerinize sadece biraz aydınlatıcı sürün

Direkt elmacık kemiklerinize sürmek ilk adım. “Bana göre en büyük hata, çok fazla aydınlatıcı kullanmak ve bunu tüm yüze yaymak.Küçük bir makyaj fırçası ile uygulayın, asla hata yapmayacaksınız. Sünger de işinizi görecektir.”

Ayrıca direkt göz altlarınıza uygulamadığınızdan da emin olmalısınız. Bu çizgileri ve kırışıklıkları belirginleştirecektir.

Farklı highlighter formüllerini deneyin

Sadece tek bir çift ayakkabıya sahip olamazsınız değil mi? Ve tabii ki farklı yerlere özel elbiseleriniz de vardır. İşte aynı ayrımı söz konusu aydınlatıcılara da yapmalısınız.

Eğer naturel bir görünüm istiyorsanız; minimal ışıltıya sahip aydınlatıcıları tercih edin. “Glossier’ın Haloscope ürünü gibi.” Eğer Kira Kira App’indeki gibi bir görünüm istiyorsanız daha simli bir şeyler kullanın.

“Jel aydınlatıcılar su gibi bir etki yaratır ve bu günlük yaşam için idealdir. Krem ve stick aydınlatıcılar da gündelik hayatta kullanılabilir. Sim aydınlatıcıları ise parti görünümü için kullanmanızı öneririm” diyor Chiao-Li.

Biraz daha kemiklerinizi belirginleştirmek istiyorsanız; toz aydınlatıcıları kullanabilirsiniz.



