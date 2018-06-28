Bella Hadid Gün İçinde Nasıl Beslendiğini Anlatıyor

Bella Hadid‘in kusursuz fiziği ve bitmeyen enerjisi; kendisini çok sıkmadığı beslenme rutini ile de alakalı. İşte Bella Hadid’in gün içi beslenme rutini:

Genelde kahvaltı için bagel ekmek yiyor

“Eğer sabah zamanım varsa yumurta ve sosis yaparak evde kahvaltı hazırlarım veya çıkıp evimin aşağısındaki dükkandan bagel ekmek alırım. Pek çok farklı türde bagel yemek bana çok iyi geliyor. Favorim düz bagel ekmek içerisine yumurtalı sandviç hazırlamak. “

Glutensiz olmasalar iyi olur

“Bir keresinde gerçekten sağlıklı hissetmek için glutensiz bagel ekmek almıştım ancak bana inanın çok kötülerdi.”

Her zaman atıştırıyor

“Kan şekeri gerçekten çok düşük bir insanım, dolayısıyla her zaman atıştırmak zorundayım.”

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🦋 (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ()

Protein seviyor

“Öğle yemeği için genelde somon veya tavuk ve sebze tüketiyorum. Eğer yoksa makarna yiyorum. Çok fazla yediğimde yorgun hissediyorum dolayısıyla protein yüklü beslenmeyi tercih ediyorum böylece kendimi iyi hissediyorum.”

Fast food’dan korkmayın

Pizzaya olan aşkıyla bilinen Hadid bunu sosyal medya hesabında paylaşmaktan da çekinmiyor. Ayrıca her gün ızgara peynirli sandviç yiyor.

Günlerini yeşil detoks suları, zencefil ve kahve ile geçiriyor

“Setteyken sürekli yeşil detoks suları sipariş ediyorum. Zencefil shot’ları içiyorum. Ayrıca iyi bir kahve içicisiyim. Öğleye dek 3 esspresso içmiş oluyorum bile.”

Sık sık akşam yemeği sipariş ediyor

“Eskiden akşam yemeklerimi ben hazırlardım ama şimdi işten çıkarken yemek sipariş ediyorum böylece eve vardığımda gelmiş oluyor. Sote lahana favorim.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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