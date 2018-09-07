Beyonce’nin Doğum Gününe Özel Mektubu

Beyoncé; Jay-Z ile kısa bir ara verdiği On The Run II turnesinden fırsatla çıktığı İtalya tatilinde 37. yaş günü kutlamalarına devam ediyor.
Sıcak bir yaz stiliyle doğum gününü kutlayan Beyonce; sosyal medyada paylaştığı karelerde iki parçalı takımıyla da oldukça beğenildi.
Bu gönderiyi Instagram’da gör
Bu gönderiyi Instagram’da gör
Bu gönderiyi Instagram’da gör
At 36, I became a new mother of 3. I breastfed twins. I renewed my vows with my husband of ten years. I came back home to the stage to do Coachella, after pregnancy. Then my husband and I released our album together, Everything Is Love. And we’ve been touring with our family around the world, and loving it. This year has been monumental for me. I thank God for everyone in my life. Thank you for all the positivity and for the beautiful birthday wishes. I’m looking forward to continuing to learn from my past, living in the present, and surrendering to the future. I love you, Hive. B
Ayrıca bugüne özel fanlarına bir mektup da yazan Beyoncé; geride bıraktığı yaşına dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte o mektuptan öne çıkan o satırlar:
36 yaşında üç çocuğun annesi oldum. Onları emzirdim. 10 yılın ardından kocamla yeminimizi tazeledik. Hamilelikten hemen sonra Coachella’da sahneye geri döndüm. Sonrasında kocam ve ben birlikte bir albüm yayınladık. Everything Is Love.
Ailemle tüm dünyayı turlamaya başladım ve bunu çok sevdim.
Bu yıl benim için oldukça anıtsal oldu.
Hayatımdaki herkes için Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Hepinize pozitif düşünceleriniz ve güzel doğum günü mesajlarınız için teşekkür ederim.
Geçmişimden ders almaya devam etmek, anı yaşamak ve geleceğe teslim olmak için sabırsızlanıyorum.
Sizi seviyorum, Hive.
B.