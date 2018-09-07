Beyonce’nin Doğum Gününe Özel Mektubu

Beyoncé; Jay-Z ile kısa bir ara verdiği On The Run II turnesinden fırsatla çıktığı İtalya tatilinde 37. yaş günü kutlamalarına devam ediyor.

Sıcak bir yaz stiliyle doğum gününü kutlayan Beyonce; sosyal medyada paylaştığı karelerde iki parçalı takımıyla da oldukça beğenildi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Beyoncé (@beyonce)’in paylaştığı bir gönderi ( 6 Eyl, 2018, 8:17öö PDT )

Bu gönderiyi Instagram’da gör Beyoncé (@beyonce)’in paylaştığı bir gönderi ( 6 Eyl, 2018, 8:18öö PDT )

Ayrıca bugüne özel fanlarına bir mektup da yazan Beyoncé; geride bıraktığı yaşına dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte o mektuptan öne çıkan o satırlar: