Beyonce’nin Doğum Gününe Özel Mektubu

Beyoncé; Jay-Z ile kısa bir ara verdiği On The Run II turnesinden fırsatla çıktığı İtalya tatilinde 37. yaş günü kutlamalarına devam ediyor.

Sıcak bir yaz stiliyle doğum gününü kutlayan Beyonce; sosyal medyada paylaştığı karelerde iki parçalı takımıyla da oldukça beğenildi.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Beyoncé (@beyonce)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Beyoncé (@beyonce)’in paylaştığı bir gönderi ()

Ayrıca bugüne özel fanlarına bir mektup da yazan Beyoncé; geride bıraktığı yaşına dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte o mektuptan öne çıkan o satırlar:

36 yaşında üç çocuğun annesi oldum. Onları emzirdim. 10 yılın ardından kocamla yeminimizi tazeledik. Hamilelikten hemen sonra Coachella’da sahneye geri döndüm. Sonrasında kocam ve ben birlikte bir albüm yayınladık. Everything Is Love.

Ailemle tüm dünyayı turlamaya başladım ve bunu çok sevdim.

Bu yıl benim için oldukça anıtsal oldu.

Hayatımdaki herkes için Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Hepinize pozitif düşünceleriniz ve güzel doğum günü mesajlarınız için teşekkür ederim.

Geçmişimden ders almaya devam etmek, anı yaşamak ve geleceğe teslim olmak için sabırsızlanıyorum.

Sizi seviyorum, Hive.

B.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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