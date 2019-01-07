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Big Little Lies’ın İkinci Sezonundan Yeni Görüntüler

Meryl Streep hayallerdeki kayınvalide olabilir ama Big Little Lies’in ikinci sezonunda pek de öyle olmayacak gibi.

Dizinin, bu yıl ortalarında başlayacak olan ikinci sezonu merakla beklenirken, Kaliforniya’nın banliyö kenti Monterey’de geçen bu drama güçlü hikayesiyle yine kendine bağlayacak.

Dizide Perry Wright karakterinin annesi rolünde izleyeceğimiz Streep, birinci sezonda hayatını kaybeden oğlunun ölümüne cevap bulmaya çalışıyor.

Video yükleniyor

Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Nicole Kidman ve Laura Dern’in karakterleri ise ilk sezondaki ölüm için sorgulanıyor.

HBO’nun 2019 yılında sezona devam eden dizileri özelinde hazırladığı video, Big Litte Lies’a dair de yeni görüntülere kavuşmamızı sağlıyor.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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