BİR ZAMANLAR SEVGİLİ OLDUKLARINA ŞAŞIRACAĞINIZ 15 ÜNLÜ ÇİFT

İşte gördüğünüzde ‘Aaa evet, beraberlerdi’ ya da ‘Beraber olduklarını bilmiyordum!’ diyeceğiniz 15 ünlü çift;
Brad Pitt & Gwyneth Paltrow
1995 yılında Seven filminin setinde taşına çift, 90’lı yılların ikonik çiftlerinden biriydi.
Johnny Depp & Kate Moss
İşte bir başka 90’lı yıllar ikonik çifti! Winona Ryder sonrası aradığı aşkı Kate Moss’ta bulan Johnny Depp, o dönemde boğuştuğu uyuşturucu ve alkol problemleri nedeniyle Moss’u terketmişti.
SANDRA BULLOCK & RYAN GOSLING
İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan çiftin ayrılığı da sessiz sedasız olmuştu.
EDWARD NORTON & SALMA HAYEK
2000’li yılların favori çiftlerinden.
NICK CANON & KIM KARDASHIAN
Kim Kardashian’ı şu sıralar Kanye West dışında birinin yanında hayal edemesek de, Nick Canon ile uzun süreli bir ilişki yaşadığını da belirtmek isteriz.
BRITTANY MURPHY & ASHTON KUTCHER
2009 yılında 32 yaşında hayata veda eden Brittany Murphy ve Ashton Kutcher; Hollywood’ın gözde genç çiftlerindendi.
JARED LETO & CAMERON DIAZ
Leto ve Diaz uzun süreli bir birliktelik yaşamıştı.
SCARLETT JOHANSSON & JOSH HARNETT
İkili bir film setinde tanışmıştı.
KIRSTEN DUNST & JAKE GYLLENHAAL
Şimdilerde ikilinin meşhur “salata” karesi sıklıkla komik postlarda paylaşılsa da, zamanında aralarındaki romantizmle konuşuluyorlardı.
BRITNEY SPEARS & COLIN FARRELL
Peşpeşe bir çok başarısız ilişki yaşayan Spears’ın bir diğer kalp kırıklığı, Colin Farrell’a aitti.
MOBY & NATALIE PORTMAN
Portman, ünlü müzisyen Moby ile çıkmıştı.
NAOMI WATTS & HEATH LEDGER
Ledger, Michelle Williams öncesinde Naomi Watts ile çıkıyordu.
ORLANDO BLOOM & KATE BOSWORTH
İkilinin ilişkisi kısa sürmüştü.
RYAN REYNOLDS & ALANIS MORISETTE
İkilinin 7 yıl süren birlikteliği, Morisette’in nişanı atmasıyla son bulmuştu.
Mila Kunis & Macaulay Culkin
Mila Kunis uzun yıllar Evde tek Başına filminin yıldızıyla birlikteydi.