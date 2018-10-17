Boran Kuzum Hakkında Bilmediğiniz 5 Şey

Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Leon karakteriyle kendisine hayran kitlesi edinen; yakında ekranda Şahin tepesi dizisinde izleyeceğimiz Boran Kuzum hakkında bilmediğiniz 5 şeyi sizler için listeledik:

İlk olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem’deki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Boran Kuzum; 1 Ekim 1992 doğumlu bir Terazi burcu erkeği!

Vatanım Sensin’deki Leon karakteri gibi; Kuzum’un da ikilemleri var. Duyguları ile mantığı arasında bir seçim yapması istendiğinde; “Akılla kalp sesini dengeleyebildiğin zaman bence en doğru kararı veriyorsun” şeklinde cevap veriyor.

Resim yapmayı çok seven Boran Kuzum; bu hobisine eskisi kadar zaman ayıramasa da hala Ankara’daki ailesinin yanına gittiğinde bir şeyler çiziktirdiğini söylüyor.

sail. Boran Kuzum (@borankuzum)’in paylaştığı bir gönderi ( 29 Haz 2017, 10:21 PDT )

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Kısa sürede başarılı oyunculuğunu herkese kanıtlasa da; bu süreç o kadar da kolay olmamış. ‘Analar ve Anneler’ dizisine başlayana kadar pek çok deneme çekimine giden Boran Kuzum; bu diziye kadar olumlu yanıt alamadığını söylüyor.

Boran Kuzum’a hayranlarından unutulmayacak bir doğum günü sürprizi geldi. Yüzlerce hayran Kuzum adına Afrika’da su kuyusu açtırdı ve LÖSEV’e bağışta bulundu. Bu anlamlı hediye karşısında çok duygulanan Kuzum, “25 yaşıma binlerce güzel kalple birlikte girdim. Dünyanın en büyük ödülü bu, hiçbir zaman unutmayacağım. Yürüdüğüm yolda ne zorlukla karşılaşırsam karşılaşayım, sizin sevginiz her zaman devam etmeme güç verecek. Siz, adıma açtırdığınız Afrika’daki su kuyusu ve LÖSEV’e yaptığınız bağışla bir sürü insanın hayatı için çok güzel şeylere vesile oldunuz. Umarım sizin bu sevginize ve temiz yüreklerinize layık olurum”şeklinde bir notla hayranlarına Instagram üzerinden teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.