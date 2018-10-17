Boran Kuzum Hakkında Bilmediğiniz 5 Şey

 

Toplam
11
Paylaşım
Like 11
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Leon karakteriyle kendisine hayran kitlesi edinen; yakında ekranda Şahin tepesi dizisinde izleyeceğimiz Boran Kuzum hakkında bilmediğiniz 5 şeyi sizler için listeledik:

İlk olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem’deki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Boran Kuzum; 1 Ekim 1992 doğumlu bir Terazi burcu erkeği!

Vatanım Sensin’deki Leon karakteri gibi; Kuzum’un da ikilemleri var. Duyguları ile mantığı arasında bir seçim yapması istendiğinde; “Akılla kalp sesini dengeleyebildiğin zaman bence en doğru kararı veriyorsun” şeklinde cevap veriyor.

Resim yapmayı çok seven Boran Kuzum; bu hobisine eskisi kadar zaman ayıramasa da hala Ankara’daki ailesinin yanına gittiğinde bir şeyler çiziktirdiğini söylüyor.

sail.

Boran Kuzum (@borankuzum)’in paylaştığı bir gönderi ()

1700

Kısa sürede başarılı oyunculuğunu herkese kanıtlasa da; bu süreç o kadar da kolay olmamış. ‘Analar ve Anneler’ dizisine başlayana kadar pek çok deneme çekimine giden Boran Kuzum; bu diziye kadar olumlu yanıt alamadığını söylüyor.

 

Boran Kuzum’a hayranlarından unutulmayacak bir doğum günü sürprizi geldi. Yüzlerce hayran Kuzum adına Afrika’da su kuyusu açtırdı ve LÖSEV’e bağışta bulundu. Bu anlamlı hediye karşısında çok duygulanan Kuzum, “25 yaşıma binlerce güzel kalple birlikte girdim. Dünyanın en büyük ödülü bu, hiçbir zaman unutmayacağım. Yürüdüğüm yolda ne zorlukla karşılaşırsam karşılaşayım, sizin sevginiz her zaman devam etmeme güç verecek. Siz, adıma açtırdığınız Afrika’daki su kuyusu ve LÖSEV’e yaptığınız bağışla bir sürü insanın hayatı için çok güzel şeylere vesile oldunuz. Umarım sizin bu sevginize ve temiz yüreklerinize layık olurum”şeklinde bir notla hayranlarına Instagram üzerinden teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

25. 25 yaşıma binlerce güzel kalple birlikte girdim bu sene. Dünyanın en büyük ödülü bu, hiçbir zaman unutmayacağım. Yürüdüğüm yolda ne zorlukla karşılaşırsam karşılaşıyım, sizin desteğiniz ve sevginiz her zaman devam etmeme güç verdi. Siz, beni sevenler, destekleyenler, adıma açtırdığınız Afrika’daki bu su kuyusu ve LÖSEV’e yaptığınız bağışla bir sürü insanın hayatı için çok güzel şeylere vesile oldunuz. Umarım her zaman sizin bu sevginize ve temiz yüreklerinize layık olurum. Hepinizi seviyorum! Sevgiyle. • I celebrated my 25th birthday with thousands of beautiful hearts this year. This is the biggest award in the world and I will never forget this. No matter what kind of difficulties I come up against on the way I walked, your love and support always sustained me to keep going. You, my fans and my supporters, you conduced to too many beauties in too many peoples lifes with this water-well you had it done in the name of me in Africa and the donation for LÖSEV. I hope I will always be deserving of this love and your beautiful hearts. Love you all! With love.

Boran Kuzum (@borankuzum)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

 

 

Toplam
11
Paylaşım
Like 11
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Rosie Huntington-Whiteley’den lila tonunun başrolde olduğu sonbahar şıklığı...💜 #rosiehuntingtonwhiteley #fallessentials #lotd #marieclairetr
    1
  • Sezonda göreceğimiz maskülen kadın algısını, ışıltılı detaylarla cinsiyet kalıplarının ötesine taşıyoruz. Kristal, metal ve parlak yüzeylerin; kaşe ve kotonun matlığıyla buluştuğu “Little Shiny Things” çekimimizin devamı ekim sayımızda.🌟 #marieclairetr #bakaoku Fotoğraflar: Cihan Alpgiray Moda Editörü: Şeyma Arslaner Yılmaz Saç: Yıldırım Bozüyük Makyaj: Ece Karagülle Fotoğraf Asistanları: Mehmet Erol, Emre İbiş, Gözde Karaoğlan Moda Editörü Asistanı: Feride Sarımehmet Manikür: Seda Gündüz/ K.U.M Agency Modeller: Olga/ New Models, Anne/ True Models
    0
  • Kate Middleton’ın kardeşi #PippaMiddleton ilk bebeğini dünyaya getirdi. 👶🏻 #JamesMatthews ve Pippa Middleton çiftinin bir erkek bebekleri oldu. #katemiddleton
    0
  • Dakota Johnson; yakında izleyeceğimiz Suspiria filminin Londra Film Festivali kapsamında gerçekleşen prömiyerinde...💓 #dakotajohnson #lff #londrafilmfestival #marieclairetr
    2
  • Sezonun yükselen trendi hand art, sizce nail art’ı tahtından eder mi? #marieclairetr #handart #nailart
    4
  • @kensingtonroyal, Meghan Markle ve Prens Harry’nin ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.💕👶🏻 #marieclairetr #meghanmarkle #princeharry #royalbaby
    7
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için