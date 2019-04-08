Bu Bahar Denemek İsteyeceğiniz 4 Saç Rengi

Bahar, içimize yenilikler için heves aşılarken değişime saçlarınızdan başlamaya ne dersiniz? Son zamanların en popüler saç rengi trendlerini sizler için araştırdık.

Güneş Işığı İzleri

Adeta gün ışığı etkisi taşıyan altın parıltılara şans verin. Yıllardır popülerliğinden bir şey kaybetmeyen bu renk geçişleri en çok bahara yakışacak.

Çikolata Tadı

Ünlülerden Lucy Hale, Emma Roberts ve Katherine Langford gibi isimlerin de son zamanlarda saçlarındaki sarı efektlerden kurtulup tamamen çikolata rengine geçtiklerini görebilirsiniz. Üstelik saç uzmanları da bu rengin doğal bir izlenim uyandırdığı konusunda hemfikir.

Parlak Sarışın

Tam anlamıyla platin diyemeyeceğimiz parlak sarı saçlar bu baharda sık karşılaşacağımız renkler arasında. Bunun için saçlarınızda balyaj uygulamalarına gidebilirsiniz.

Bakır Esmerlik

Bu bahar aylarında esmer saçları bakır tonlarında göreceğiz. Doğal esmer saçlarınıza bakır gölgeler atarak bu trende ayak uydurabilirsiniz. Bu renk her cilt tonuna yakıştığı gibi saçlarda etkili bir kontrast yakalar.