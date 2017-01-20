BU KEZ WONDER WOMAN’IN YARATILIŞ SÜRECİNE TANIK OLACAĞIZ!





Bu yıl sinema salonlarında esen Wonder Woman fırtınası bu kadarla sınırlı kalacak sanıyorsanız; yanılıyorsunuz! Yeni bir Wonder Woman filmi daha yolda, ancak bu kez karakterin yaratıcısına odaklanan filmde; efsanevi çizgi roman karakterini doğuş sürecine tanık olacağız.

Yayınlanan fragmanıyla ses getiren Professor Marston & the Wonder Women; Amerikalı psikolog ve mucit William Moulton Marston‘ın hayatındaki kadınlardan da ilham alarak Diana Prince’i yaratma sürecini anlatacak.

Filmde Marston’ı canlandıran Luke Evans‘a; Rebecca Hall ve Bella Heathcote eşlik ediyor.

DC sinema evreninin Justice League filmini merakla beklerken; bu süreçte aksiyona biraz ara verip işin tarihine inmek oldukça keyifli olacak; ne dersiniz?

Filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



