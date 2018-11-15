Bu Kış Hayatınızı Kurtaracak Uzun Süre Kalıcı 10 Ruj

Soğuk havalara dayanıklı makyaj malzemeleri her daim tercihimiz. Özellikle dudak ürünleri konusunda beklentilerimiz kış aylarında bir hayli yükseliyor.

İşte bu kış kalıcılıkları ile hayatınızı kurtaracak uzun süre kalıcı 10 ruj:

Rouge Dior

Saten yapıdaki bu ruj, saatler sonra bile aynı etkide kalabiliyor.

Make Up For Ever Aqua Rouge Waterproof Liquid Lip Color in Cool Candy Pink

Suya dayanıklı olan bu ruj; çift taraflı olmasıyla da kalbimizi çalıyor. Islak görünüm seviyorsanız; bizim tercihimiz şeker pembesi tonu.

Clinique Long Last Soft Matte Lipstick in Plum

Clinique’in bu klasik ruju; özellikle romantik görünümleri sevenler için mor tonlarıyla öne çıkıyor.

Maybelline Superstay 24 2 Step Lipcolor in Keep It Red

Sadece kalıcılığı ile değil, dudakları nemlendirmesi ile de öne çıkıyor.

Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick in Ayesha

E vitamini ve ay çekirdeği yağı içeriği ile dudaklara maksimum bakım yapan bu ruj; kı için harika seçeneklerden biri.

Stila Stay All Day Liquid Lipstick in Dolce

Uzun süreli kalıcı olmasına rağmen hafif bir yapıya sahip olduğunun altını çizmeliyiz.

MAC Pro Longwear Lip Pencil

Kendinizi rujlar ile sınırlamayın. MAC’in bu dudak kalemi; saatler boyu kalıcılık vaat ediyor.

Too Faced Melted Liquified Long Wear Lipstick

Kalıcılığı bir yana; yüksek pigmentli renkleri ile de dikkat çekiyor.

Chanel Rouge Allure Velvet in La Fascinante

Mutlaka edimneniz gereken mat rujlardan biri olan La Fascinante, etkileyici dokusuyla da harika bir etki bırakıyor.

FENTY BEAUTY by Rihanna Stunna Lip Paint Longwear Fluid Lip Color in Unbutton

Bu rüya gloss sadece tonu ile değil, 12 saat kalıcılığı ile de oldukça etkileyici.