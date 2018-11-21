Bu Kışın Saç Rengi: Mid-Light

“Mid-Light” trendi bir renkten ziyade saçı gölgelendirerek vurgulayan bir teknik.

Sienna Miller’ın saç tasarımcısı bu yeni trendi, “Mid-Light renklerin karışımıyla ortaya çıkan gölgelendirmenin bir sonucu. Saçın genel rengini açık veya daha koyu tonlarla gölgelendiriyoruz.” cümleleriyle açıklıyor.

Uygulama balyajdan farklı, çünkü balyajdaki gibi saç uçlarında veya saç boyunda değil; saç köklerinden itibaren başlıyor.

Bu uygulama, saçların diplerinde net bir koyu- açık renk değişimi olmadan, sanki rengi yaz aylarında güneşten açılmışçasına bir doğallık vadediyor.

Çok boyutlu yapıdaki saçlarımızı kendi rengi ve daha açık tonda renk ile renklendirmekten ziyade, Mid-Light ile koyu ve açık birkaç tonun karışımıyla harmanlamak oldukça ilgi çekici görünüyor. Üstelik bu rengin bakımı çok kolay! Rengi altı ayda bir yenilemeniz yeterli.

Mid-Light vaktini güzellik salonlarında harcamak istemeyenler için en doğru tercih gibi görünüyor.