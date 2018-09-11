Bu Sonbaharda Denemeniz Gereken En Çok Satan Rujlar

Yeni sezonla birlikte çantamızda sürekli bulundurduğumuz ruju da değiştiriyoruz! Ancak ton seçiminde zorlanıyorsanız; internetin en çok satan rujları rehberliğinde iyi bir sonbahar seçimi yapabilirsiniz!

Fenty Beauty by Rihanna Mattemoiselle Plush Matte Lipstick in Freckle Fiesta

Çıkalı 1 yıl olan Fenty markasının kuşkusuz fondötenleri ile birlikte en sevilen ruju. Bunda balkabağı tonunda olması da etkili tabii ki.

Urban Decay Vice Lipstick/1993

Sonbaharda kullandığımız nude rujlar da daha sıcak bir tona bürünüyor. Gerçek bir klasik!

Tarte Tarteist Creamy Matte Lip Paint / Frenemy

Bu derin bordo tonu; özellikle buğday tenlilerde harika duracak.

Bite Beauty Amuse Bouche / Beetroot

Macenta tonlarını bu sonbaharda sıklıkla kullanmalısınız!

Sephora Collection Cream Lip Stain Liquid Lipstick / 01 Always Red

Dişleri beyaz göstermek için her zaman iyi bir seçenek olan mavi alt tonlu kırmızıları; bu sezonda daha opak yapıda tercih edin.

Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick / Vampira

Özellikle gotik bir dokunuş için ideal!

Tom Ford Boys & Girls Matte Lip Color / Evan

Güzel ambalajı ve pek çok farklı bitişe sahip ürün skalasıyla kalbimizi çalan Tom Ford rujlar; Evan tonuyla bu sezonun favorisi olacak.

Smashbox Always On Matte Liquid Lipstick / Stepping Out

Evet, bir başka nude! 90’lar tonlarını seviyorsanız bu tam size göre.

Nars Velvet Matte Lipstick Pencil / Dolce Vita

Kahverengiye çalan gül kurusu tonu ile tüm sonbaharınızı geçirebileceğiniz bir ton.