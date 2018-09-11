Bu Sonbaharda Denemeniz Gereken En Çok Satan Rujlar

Yeni sezonla birlikte çantamızda sürekli bulundurduğumuz ruju da değiştiriyoruz! Ancak ton seçiminde zorlanıyorsanız; internetin en çok satan rujları rehberliğinde iyi bir sonbahar seçimi yapabilirsiniz!
Fenty Beauty by Rihanna Mattemoiselle Plush Matte Lipstick in Freckle Fiesta
Çıkalı 1 yıl olan Fenty markasının kuşkusuz fondötenleri ile birlikte en sevilen ruju. Bunda balkabağı tonunda olması da etkili tabii ki.
Urban Decay Vice Lipstick/1993
Sonbaharda kullandığımız nude rujlar da daha sıcak bir tona bürünüyor. Gerçek bir klasik!
Tarte Tarteist Creamy Matte Lip Paint / Frenemy
Bu derin bordo tonu; özellikle buğday tenlilerde harika duracak.
Bite Beauty Amuse Bouche / Beetroot
Macenta tonlarını bu sonbaharda sıklıkla kullanmalısınız!
Sephora Collection Cream Lip Stain Liquid Lipstick / 01 Always Red
Dişleri beyaz göstermek için her zaman iyi bir seçenek olan mavi alt tonlu kırmızıları; bu sezonda daha opak yapıda tercih edin.
Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick / Vampira
Özellikle gotik bir dokunuş için ideal!
Tom Ford Boys & Girls Matte Lip Color / Evan
Güzel ambalajı ve pek çok farklı bitişe sahip ürün skalasıyla kalbimizi çalan Tom Ford rujlar; Evan tonuyla bu sezonun favorisi olacak.
Smashbox Always On Matte Liquid Lipstick / Stepping Out
Evet, bir başka nude! 90’lar tonlarını seviyorsanız bu tam size göre.
Nars Velvet Matte Lipstick Pencil / Dolce Vita
Kahverengiye çalan gül kurusu tonu ile tüm sonbaharınızı geçirebileceğiniz bir ton.