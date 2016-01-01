BU TRENDE DAHİL OLMAK İSTEDİĞİNİZE EMİN MİSİNİZ?



Son durum; güzellik eğilimlerinin her geçen gün, insanı daha da zorlar hale gelmesine kayıtsız kalmak ya da kalmamak!

Özellikle de metalik trendinin her şeye yansıdığı bugünlerde, bu detayın güzellik görünümlerimize de dahil olmaması düşünülmezdi.

Konuya gelecek olursa, makyaj meraklılarının kalbini çalmaya aday bir görünümle karşı karşıyayız. Dudaklarınızı disko topuna döndürmeye hazır mısınız?

Gümüş yansıtıcı kağıt ile çok kısa sürede bu iddialı görünüme kavuşmak mümkün. Aynalı ya da disko topu dudakları denemek için 31 Aralık gecesi ideal bir gün olabilir.

Gümüş yansıtıcı kağıtları, dudaklarınızın formunda kesip, özel yapıştırıcılarla yapıştırdıktan sonra, işte partiye hazırsınız.



