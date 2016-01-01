BU YAZ İÇİN YÜKSELİŞE GEÇECEK OLAN 4 PARFÜM TRENDİ

Her yaz; kendisine ait imza kokuya sahiptir. Eğer sıcak yaz günlerinde size eşlik edecek büyüleyici kokuyu henüz bulamadıysanız; 2018’in dikkat çekici koku trendlerine göz atmak isteyebilirsiniz.
İşte vegan karışımlardan; katmanlı koku kullanımına, yaz kokuları alışverişiniz öncesinde not almanız gereken trendler:
Vegan Formülasyonlar
Vegan trendinin kozmetik sektöründeki altın çağında; kokuların da bu trende uymasını zaten bekliyorduk. Vegan cilt bakımı ve vegan makyaj ürünlerinden sonra şimdi sıra vegan kokularda.
Araştırmalar, 2018’in koku tüketicilerinin, hayvan testlerinden ve süt, bal, amber veya misk notaları gibi hayvansal kaynaklı maddelerden arınmış olmasını garanti eden bir karışım aradığını gösteriyor. Neyse ki, ana akım üreticiler bu tarz kokular üretmeye başladılar bile.
Üstelik vegan koku serileri meyveli kokulardan oryantallere uzanan, esansiyel yağlarla formüle edilmiş ve mineral özler (mesela kristaller!) barındıran içerikleriyle duygularınızı ve pozitifliğinizi destekleyecek ve geliştirecektir.
Baş döndürücü Floral
Eğer klasik floral kokuların fanı değilseniz; biraz vintage kokuları anımsatan pudralı, baş döndürücü, egzotik florallerin geri döndüğünü söylemek isteriz!
Pek çok kişiye ağır gelebilir ancak zambak, bergamot ve rom gibi bileşenlerin girdiğiniz her ortamda dikkat çekeceğini belirtmek isteriz!
Oryantal Esans
Minimalizm size çok uzaksa; 2018 sezonunun Doğu esintili kokularına kucak açmalısınız!
Oryantal kokular uzun zamandır ağırlıkları ile tanınmakla birlikte, çiçek, odun ve baharatları daha zengin bir şekilde ele alan bir grup olsa da, bu yeni koku trendinde daha kolay kullanılabilir ve gizemli bir noktaya ulaşıyor.
Üstelik esanları bir kez kullandığınızda tüm gün kalıcı olacağını da belirtelim.
Kendi karışımınızı yaratın
Eğer hala sizi en iyi yansıtan kokuyu bulamadıysanız; belki de iki ayrı kokuyu katmanlayarak kendi kokunuzu yaratmanın vakti gelmiştir.
Katmanlama için bazı taze fikirler mi ihtiyacınız var? Belgravia Parfümeri’nin Parfüm Arşivcisi James Craven, şunları söylüyor: “Herkes incir ağacı kokularını sever. Bunu mandalina ve tüberoz notaları ile birleştirerek taze bir yaz kokusu yaratın.”