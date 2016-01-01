BU YAZ İÇİN YÜKSELİŞE GEÇECEK OLAN 4 PARFÜM TRENDİ

Oryantal Esans

Minimalizm size çok uzaksa; 2018 sezonunun Doğu esintili kokularına kucak açmalısınız!

Oryantal kokular uzun zamandır ağırlıkları ile tanınmakla birlikte, çiçek, odun ve baharatları daha zengin bir şekilde ele alan bir grup olsa da, bu yeni koku trendinde daha kolay kullanılabilir ve gizemli bir noktaya ulaşıyor.

Üstelik esanları bir kez kullandığınızda tüm gün kalıcı olacağını da belirtelim.

Kendi karışımınızı yaratın

Eğer hala sizi en iyi yansıtan kokuyu bulamadıysanız; belki de iki ayrı kokuyu katmanlayarak kendi kokunuzu yaratmanın vakti gelmiştir.

Katmanlama için bazı taze fikirler mi ihtiyacınız var? Belgravia Parfümeri’nin Parfüm Arşivcisi James Craven, şunları söylüyor: “Herkes incir ağacı kokularını sever. Bunu mandalina ve tüberoz notaları ile birleştirerek taze bir yaz kokusu yaratın.”