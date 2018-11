Burç Değiştiren Ay Düğümleri’nin Burçlar Üzerindeki Beklenen Etkileri

Pin it

Like

Uzman Astrolog Su Karakuş, Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü ’nün burç değiştirmesinden ve bu değişikliğin her burcun hayatına ne gibi yenilikler getirdiğini aşağıda detaylıca anlatıyor.

6 Kasım’dan itibaren Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcuna, Güney Ay Düğümü Oğlak burcuna yerleşiyor.

Kuzey Ay Düğümü ‘nün Yengeç burcu yerleşimi yaklaşık 18 ay yani 1,5 yıl sürecek. Ay Düğümleri hep geri gider, asla ilerlemez. 18 ay sonra bir önceki burç olan İkizler burcuna yerleşecek.

Peki, hangi burca neler getirecek Kuzey Ay Düğümü ‘nün Yengeç Burcuna Geçmesi?

Koç – Yükselen Burcu Koç

Koç burçlarında annelik, anaçlık, besleme, bakma konuları öne çıkacak. Biraz daha şefkatli, biraz daha duyarlı olmaya başlayacaklar. Yakın çevrelerindeki yardıma muhtaç hayvanlar, yaşlılar ve çocuklarla ilgilenmeye başlayacaklar.

Boğa – Yükselen Burcu Boğa

Boğa burçlarının, yakın çevrelerine karşı ilgileri ve eğilimleri değişecek. Komşuları ve kardeşleri ile daha fazla ilgilenecekler, onlara daha fazla zaman ayıracaklar. Onlara karşı daha şefkatli olmaya başlayacaklar. Yakın çevre konusunda da aynı zamanda şanslı olacaklar.

İkizler – Yükselen Burcu İkizler

İkizler burcu ise mali gelirlerini ve varlıklarını ihtiyacı olanlara daha fazla açacak. Daha yardımsever görünecekler bu dönemde. İhtiyacı olanlara daha fazla para harcama eğiliminde de olabilirler.

Yengeç – Yükselen Burcu Yengeç

Yengeçler bu dönemde, sıkılmadan, çekinmeden, rahat rahat kendilerini yaşayabilecekler. Biliyorsunuz Yengeçlerde hafif bir utangaçlık, çekingenlik vardır ancak Kuzey Ay Düğümü ’nün Yengeç burcuna geçmesi, Yengeçlerin kendilerini çekinmeden rahat rahat ortaya koymasını sağlayacak. Aynı zamanda Yengeç burçları için şanslı bir evrenin de başlangıcı.

Aslan – Yükselen Burcu Aslan

Aslan burçları ruhsal gelişim konularında şansı bulacaklar. Doğru bir guruya, doğru bir eğitmene ya da öğretmene rastlayabilir, kendilerini rahat rahat geliştirebilirler.

Başak – Yükselen Burcu Başak

Yardım etmeyi çok seven Başak burçları, bu sefer ise tam tersi çok rahatça yardım alacaklar. Çok iyi arkadaşlar edinecek, çok güzel arkadaşlara sahip olacaklar. O arkadaşlar Başaklara şefkatle yaklaşacaklar. Kaldı ki Başakların ihtiyaç duydukları şey de tam olarak bu olacak bu dönemde.

Terazi – Yükselen Burcu Terazi

Teraziler bu dönemden kariyer alanında yararlanacak. Kendileri ile ilgilenen, çok yardımsever yöneticileri olacak. Kariyer anlamında aldıkları teklifler çok değerli olacak ve hem başkalarına yardım etmeleri, hem de başkalarından yardım görmeleri çok olası. Bu güzel ve anlamlı dönemi umarım Teraziler iyi değerlendirir.

Akrep – Yükselen Burcu Akrep

Akrepler bu dönemde bol bol yurt dışı seyahati ve bol bol eğitim alma fırsatı yakalayacak. Medyada daha fazla görünür olma şansları da olacak.

Ancak bu görünürlüğün mutlaka önemli bir amacı olmalı. Bir başkasına yardım etmek ya da bir yardımının örnek olarak gösterilmesi gerekli. Eğer konu çocuklar, kadınlar ve anneler ise yapacakları medya çalışmaları çok değerli olacak. Bu ayrıntıya dikkat eden medya ile ilişkili Akrepler, mutlaka kazanacaklar.

Yaylar – Yükselen Burcu Yay

Yay burçları bu dönemde; ek gelirler kazanma konusunda şanslı olacaklar. Mali konularda ekstra gelirler ve bu gelirlerin nerelere ve nasıl harcanacağı konusu da önem kazanacak. Yay burcunun doğasında yardım etmek vardır, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etme konusunda öncü burçlardan biridir Yay burcu. Bu yardımlaşmayı toplumun geneline yaymak için çalışmalar yapabilirler.

Oğlaklar – Yükselen Burcu Oğlak

Oğlaklar bu dönemde evlilik ve ortalık alanında şansı yakalayacaklar. Yardımlaştığı insanlardan birisiyle evlilik yoluna gidebilirler.

Kovalar – Yükselen Burcu Kova

İş alanı önem kazanıyor ve iş hayatında şanslı bir evre başlıyor. Bu şansı her zaman yardım etmeyi seven, evrensel değerlere her zaman önem veren Kova burçları, çok doğru kullanabilecekler. Yardıma ihtiyacı olan insanları işe alma ya da onlara iş kazandırma şansı yakalayabilirler. Aynı zamanda elemanlarından da destek görebilirler.

Balıklar – Yükselen Burcu Balıklar

Bu dönemin en şanslıları Balık burçları. Aşk hayatlarında şansı yakalayacaklar. Uzun zamandır yalnız olan Balıklar için bu dönem çok kıymetli.

6 Kasım’dan itibaren 1, 5 yıl içinde doğru aşkı bulma şansları çok yüksek. Hayatlarının aşkı ile yardımlaşma temalı bir konu aracılığıyla tanışabilirler.