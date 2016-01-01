BURCU ESMERSOY PEOPLE BY FABRİKA İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ





Sevilen sunucu, oyuncu ve manken Burcu Esmersoy, modern, şehirli ve stil sahibi kadının markası olan People by Fabrika’nın kış koleksiyonunu tanıtmak için kamera karşına geçti.

Ofiste sade, davetlerde şık ve hafta sonu da rahat kıyafetler giymeyi sevenlerin markası People by Fabrika, Burcu Esmersoy’la anlaştı.

People By Fabrika’nın PBF Trend ve Women koleksiyonları için objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy, sezon trendlerini zarafetle birleştirerek şıklığı bir adım öteye taşıyan parçaları taşıyarak trendleri takip eden moda tutkunlarına ilham verecek.

Fotoğraf çekimlerini Serdar Acar’ın yaptığı projenin kreatif danışmanlığını Tuğba Ansen üstlendi. Çekimde Burcu Esmersoy’un makyajı Melis İlkkılıç, saçları ise Mustafa Akgül tarafından yapıldı.

Sevdiği bir ekiple çalışmaktan keyif duyduğunu belirten Burcu Esmersoy, ”Çok güzel bir çekim oldu, kıyafetlerin birçoğuna aşık oldum. Özellikle kruvaze yakalı deri elbiseye bayıldım. Bu sezonun trendini yansıtan kırmızı lacivert kareli palto ve içine giydiğim yine aynı renklerdeki triko elbise de çok severek üzerimde taşıdığım bir kombindi. Bomber ceket, piyedepul desenli siyah beyaz kıyafet ve daha birçok ürünü çok beğendim. Çizmelerin hepsinden birer tane almayı düşünüyorum” dedi.

People by Fabrika ürünleri sadece Morhipo.com’da!



