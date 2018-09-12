Cezayir Asıllı Şarkıcı Rachid Taha Hayatını Kaybetti

Ya Rayah isimli şarkısıyla büyük bir üne kavuşan Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha, 59 yaşında Paris’teki evinde uykusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Cezayir’dek Oran şehrinde dünyaya gelen Rachid Taha, 10 yaşındayken ailesiyle birlikte Fransa’ya taşındı.

Rai müziği elektronik rock ile birleştirerek benzersiz bir deneyim sunan Taha, 1990’larda geleneksel bir Cezayir şarkısı olan Ya Rayah’ın cover versiyonunu yayınladı. Şarkı Fransız müzik listelerine ulaştı ve Taha’yı uluslararası üne kavuşturdu.

Ünlü şarkıcı, 2019 yılının başında yayınlamak üzere yeni bir albüm hazırlığı üzerindeydi.