Cilt Bakım Ürünlerinin Doğru Kullanım Sırasını Açıklıyoruz

Cilt bakım ürünlerinin hangi sıra ile kullanılacağı her zaman aklımızı kurcalayan sorulardan biridir. Daha sağlıklı bir cilt için doğru sıralamayı Gündüz-Gece olarak ayırarak bu listeyi çıkardık!

GÜNDÜZ

Adım 1: Uyanın ve cildi temizleyin

Uyandıktan sonra cildi yağdan ve gece sürdüğümüz daha ağır cilt bakım ürünlerinden arındırmamız gerek. Sabah; daha dairesel hareketlerle 1 dakika sürecek bir temizleme işlemi ile kan dolaşımını da hızlandırabilirsiniz. Eğer AHA içeren ürünler kullanıyorsanız öncesinde cildinize su vurmalısınız.

Adım 2: Tonik

Cildin pH dengesini sağlamak ve cildi açmak için en önemli adımlardan biri de tonik. Pamuk ile uygulayabilirsiniz.

Adım 3: Serumu uygulayın

Cildi temizleyip dengeledikten sonra sıra seruma geliyor. Anti-aging, aydınlatma, nemlendirme ve kızarıklarla savaşma konusunda en büyük dostumuz olan cilt bakım serumlarını uygularken masaj yapmayı unutmayın. Böylece cildiniz tamamen emecektir.

Adm 4: SPF içeren hafif bir nemlendirici kullanın

Cildinizi gün boyu yapış yapış hissetmek istemiyorsanız; -tercihen göz kremini de içinde bulunduran-, güneş koruma etkili hafif bir nemlendirici kullanın.

GECE

Christopher; gece bakımının cildiniz için gerçek bir sağlık ritüeli olduğunu söylüyor. Fiziksel ve enerjisel olarak tüm günü yüzünüzden siliyorsunuz. (Yağ, ter ve makyajı da unutmamak gerek.) Artık gece boyu cildinize etki edecek daha ağır ürünleri kullanmanın zamanı.

Adım 1: Tüm günü temizleyin

Yine ilk adımın temizlik olması sürpriz olmasa gerek. Gözeneklerinizi tıkayacak tüm kirlerden kurtulun.

Bu adımın yerine haftada 2 kere soyucu veya temizleyici maskeleri de ekleyebilirsiniz.

Adım 2: Arındırıcı tonik uygulayın

Bir sonraki adımın daha iyi emilmesi için pamuk ile tonik uygulayın.

Adım 3: Serum uygulayın

Gece için daha çok vitamin içeren; sihirli sonuçlar elde edecek serumlar kullanmak isteyebilirsiniz.

Adım 4: Nemlendirici bir gece kremi seçin

Yüzünüzden günün yorgunluğunu atacak derecede yoğun ürünler kullanabilirsiniz. Gece parlamanın bir sakıncası olmaz; cildiniz sonrasında bunun için size teşekkür edecek.

Adım 5: En yoğun göz kremi ve lip balm ile işi bitirin

Daha yumuşak dudaklar ve dinlenmiş göz altlarıyla uyanmak için en önemli adım bu olsa gerek.