CİNGÖZ RECAİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?



Çekimleri yeni tamamlanan ve büyük bir merakla beklenen film Cingöz Recai, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli, Haluk Bilginer, Musa Uzunlar, Serkan Keskin, Fatih Artman gibi oyuncuların yer aldığı filmin tahmini vizyon tarihi ise 13 Ekim 2017.

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu filmde, yıllar önce Ayhan Işık’ın canlandırdığı “Cingöz Recai” karakterine bu kez Kenan İmirzalıoğlu hayat verecek.

Peyami Safa’nın eserinden yıllar sonra tekrar beyaz perdeye yeniden uyarlanan film; iyiliksever hırsızın, bir teknoloji dehasının evini soymak için kolları sıvamasıyla, yıllar sonra yeniden bu işlere geri dönmesini konu alıyor.

Merakla ve heyecanla bekliyoruz.



