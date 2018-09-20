Daha Doğal ve Yoğun Görünüm İçin En İyi Kaş Kalemleri

Bakışlarımıza ve ifademize kattığı anlam düşünüldüğünde, kaşların ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Bu ifadeyi yaratmak ise doğru kaş kalemini kullanmaktan geçiyor.

İşte daha doğal ve yoğun bir görünüm için en iyi kaş kalemleri:

Brow Precise Micro Eyebrow Pencil

Maybelline New York

7 ayrı tonu ve süper skinny ucu ile kusursuz kaşlar yaratmak için ideal.

Brow Wiz

Anastasia Beverly Hills

Kült olan bu kaş kalemi ile gerçek bir kaş görünümü yaratabilirsiniz.

Brow Down to Me Precision Brow Pencil

Joah

İlhamını Kore güzellik ürünlerinden alan bu kalem; 6 farklı tona sahip ve kısa sürede gerçekçi kaşlar yaratabilmenizi sağlıyor.

Micro Brow Pencil

NYX Professional Makeup

Bu drugstore kaş kalemi; uzun süreli kalıcılığı ile de kalbimizi çalıyor.

Eyebrow Enhancer

ELF Cosmetics

Açık ve hafif yapısı ile uygulama çokluğuna göre kaşlarınızı yeniden yapılandırın.

Arch Brow Sculpting Pencil

Hourglass

Bu açılı kalem özellikle geniş boşlukları doldurmak için ideal.

Brow Definer

Christian Louboutin

Waxlı formülü özellikle kalın kaşlar yaratmak isteyenler için yaratılmış!

Chocolate Brownie Cocoa Powder Brow Pencil

Too Faced

Kusursuz uygulamasının yanında; kaşlarınızın çikolata kokacak olması da cabası!

Brow Power

IT Cosmetics

Bir tek taupe rengi bulunan ürün; aslında tüm ten ve saç renklerine uygun. Sarışınsanız hafifçe, esmerseniz daha yoğun şekilde uygulayın.

Brow Lift Eyebrow Pencil

Charlotte Tilbury

Bir kaşın ihtiyacı olan her şey tek bir kalemde!

Perfectly Defined Long Wear Eyebrow Pencil

Bobbi Brown

Kızıllar ve sıcak saç tonlarına sahip olanlar; bu serideki tonlar sayesinde artık doğru tonda kaş kalemi bulmakta zorluk çekmeyecek.

Signature Brow Pencil

Kat Von D

Waxlı formülü sayesinde tüm gün kalıcılık vaat ediyor.

Brow Tech To Go

Smashbox

Bir tarafı waterproof kalem, bir tarafı kaşlarınızı tarayıp sabitleyen ürün kesinlikle alışveriş listemizde!

Brow Stylist Definer

L’Oréal Paris

Günlük kullanım için ideal olan bu ürün; doğal bir görünüm sağlıyor.