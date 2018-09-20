Daha Doğal ve Yoğun Görünüm İçin En İyi Kaş Kalemleri

Bakışlarımıza ve ifademize kattığı anlam düşünüldüğünde, kaşların ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek.
Bu ifadeyi yaratmak ise doğru kaş kalemini kullanmaktan geçiyor.
İşte daha doğal ve yoğun bir görünüm için en iyi kaş kalemleri:
Brow Precise Micro Eyebrow Pencil
Maybelline New York
7 ayrı tonu ve süper skinny ucu ile kusursuz kaşlar yaratmak için ideal.
Brow Wiz
Anastasia Beverly Hills
Kült olan bu kaş kalemi ile gerçek bir kaş görünümü yaratabilirsiniz.
Brow Down to Me Precision Brow Pencil
Joah
İlhamını Kore güzellik ürünlerinden alan bu kalem; 6 farklı tona sahip ve kısa sürede gerçekçi kaşlar yaratabilmenizi sağlıyor.
Micro Brow Pencil
NYX Professional Makeup
Bu drugstore kaş kalemi; uzun süreli kalıcılığı ile de kalbimizi çalıyor.
Eyebrow Enhancer
ELF Cosmetics
Açık ve hafif yapısı ile uygulama çokluğuna göre kaşlarınızı yeniden yapılandırın.
Arch Brow Sculpting Pencil
Hourglass
Bu açılı kalem özellikle geniş boşlukları doldurmak için ideal.
Brow Definer
Christian Louboutin
Waxlı formülü özellikle kalın kaşlar yaratmak isteyenler için yaratılmış!
Chocolate Brownie Cocoa Powder Brow Pencil
Too Faced
Kusursuz uygulamasının yanında; kaşlarınızın çikolata kokacak olması da cabası!
Brow Power
IT Cosmetics
Bir tek taupe rengi bulunan ürün; aslında tüm ten ve saç renklerine uygun. Sarışınsanız hafifçe, esmerseniz daha yoğun şekilde uygulayın.
Brow Lift Eyebrow Pencil
Charlotte Tilbury
Bir kaşın ihtiyacı olan her şey tek bir kalemde!
Perfectly Defined Long Wear Eyebrow Pencil
Bobbi Brown
Kızıllar ve sıcak saç tonlarına sahip olanlar; bu serideki tonlar sayesinde artık doğru tonda kaş kalemi bulmakta zorluk çekmeyecek.
Signature Brow Pencil
Kat Von D
Waxlı formülü sayesinde tüm gün kalıcılık vaat ediyor.
Brow Tech To Go
Smashbox
Bir tarafı waterproof kalem, bir tarafı kaşlarınızı tarayıp sabitleyen ürün kesinlikle alışveriş listemizde!
Brow Stylist Definer
L’Oréal Paris
Günlük kullanım için ideal olan bu ürün; doğal bir görünüm sağlıyor.