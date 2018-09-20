Daha Doğal ve Yoğun Görünüm İçin En İyi Kaş Kalemleri

 

Bakışlarımıza ve ifademize kattığı anlam düşünüldüğünde, kaşların ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Bu ifadeyi yaratmak ise doğru kaş kalemini kullanmaktan geçiyor.

İşte daha doğal ve yoğun bir görünüm için en iyi kaş kalemleri:

Brow Precise Micro Eyebrow Pencil

Maybelline New York

7 ayrı tonu ve süper skinny ucu ile kusursuz kaşlar yaratmak için ideal.

 

Brow Wiz

Anastasia Beverly Hills

Kült olan bu kaş kalemi ile gerçek bir kaş görünümü yaratabilirsiniz.

Brow Down to Me Precision Brow Pencil

Joah

İlhamını Kore güzellik ürünlerinden alan bu kalem; 6 farklı tona sahip ve kısa sürede gerçekçi kaşlar yaratabilmenizi sağlıyor.

Micro Brow Pencil

NYX Professional Makeup

Bu drugstore kaş kalemi; uzun süreli kalıcılığı ile de kalbimizi çalıyor.

Eyebrow Enhancer

ELF Cosmetics

Açık ve hafif yapısı ile uygulama çokluğuna göre kaşlarınızı yeniden yapılandırın.

Arch Brow Sculpting Pencil

Hourglass

Bu açılı kalem özellikle geniş boşlukları doldurmak için ideal.

Brow Definer

Christian Louboutin

Waxlı formülü özellikle kalın kaşlar yaratmak isteyenler için yaratılmış!

Chocolate Brownie Cocoa Powder Brow Pencil

Too Faced

Kusursuz uygulamasının yanında; kaşlarınızın çikolata kokacak olması da cabası!

Brow Power

IT Cosmetics

Bir tek taupe rengi bulunan ürün; aslında tüm ten ve saç renklerine uygun. Sarışınsanız hafifçe, esmerseniz daha yoğun şekilde uygulayın.

Brow Lift Eyebrow Pencil

Charlotte Tilbury

Bir kaşın ihtiyacı olan her şey tek bir kalemde!

Perfectly Defined Long Wear Eyebrow Pencil

Bobbi Brown

Kızıllar ve sıcak saç tonlarına sahip olanlar; bu serideki tonlar sayesinde artık doğru tonda kaş kalemi bulmakta zorluk çekmeyecek.

Signature Brow Pencil

Kat Von D

Waxlı formülü sayesinde tüm gün kalıcılık vaat ediyor.

Brow Tech To Go

Smashbox

Bir tarafı waterproof kalem, bir tarafı kaşlarınızı tarayıp sabitleyen ürün kesinlikle alışveriş listemizde!

Brow Stylist Definer

L’Oréal Paris

Günlük kullanım için ideal olan bu ürün; doğal bir görünüm sağlıyor.

 

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Max Mara İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonundan çarpıcı renk ve kesimler. #marieclairetr #maxmara #mfw #ss19 #gigihadid #kaiagerber #irinashayk
    2
  • Alberta Ferretti’nin Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen etkileyici İlkbahar / Yaz 2019 defilesinin dikkat çeken görünüm ve detaylar için ekranı sola kaydırmayı unutmayın!👈🏻👈🏻👈🏻 #albertaferretti #mfw #mfw2018 #milanfashionweek #gigihadid #bellahadid #marieclairetr
    1
  • 19 Eylül 2007’de yayınladığı ilk bölümüyle hayatımıza giren Gossip Girl, geçen 11 yılın ardından bile bize ilham vermeye devam ediyor. #GossipGirl #BlakeLively #marieclairetr #LeightonMeester
    13
  • Group Medya olarak kendi alanımızda bilgiyi tekrar değerli kılmak amacıyla başlattığımız #sadecebakmaoku farkındalık kampanyasını, sanatın sonsuz imkânlarıyla buluşturuyor; tüm sanatseverleri Contemporary Istanbul 2018’de B2-119 no’lu standımıza bekliyoruz. 🌟 #groupmedya #contemporaryistanbul #sergi #artworks #instaart
    1
  • -Bir süper gücün olsaydı, bu ne olurdu? -İstediğim her şeyi o anda gerçekleştirebilmek. 💛 Genç oyuncu Leyla Feray’ı daha yakından tanımak için eylül sayımızı kaçırmayın. Mobil özel tasarımlı eylül sayısını App Store ve Google Play’den ücretsiz indirebilirsiniz. Link bio’da. 👆🏻 #marieclairetr #bakmaoku #leylaferay @leylaferay Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @emredogru Moda Editörü: @ceylanatinc Saç ve Makyaj: @hakankultur Fotoğraf Asistanları: Ünal Turhan ve Arturo Astorino Paul Bert Serpette'ye teşekkür ediyoruz.
    2
  • 2018 Emmy Ödülleri’nin en tatlı çiftleri 💛 Favori çiftiniz hangi ikili? 💑 #emmys #marieclairetr #jessicabiel #justintimberlake #emmys2018 #scarlettjohansson #colinjost #rachelbrosnahan #chrissyteigen #johnlegend #kirstendunst #jesseplemons
    11
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için