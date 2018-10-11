Daha İyi Bir Cinsel Yaşam İçin İhtiyacınız Olan 50 Öneri

Listeden seçip hayatınıza geçireceğiniz her maddenin, sizi daha fazla gülümseyen biri yapacağına eminiz! (Hatta sadece okumanın bile.)

1. ONU DUŞA GÖTÜRÜN

Islanmak ya da köpüklü olmak, daha önce bilmediğiniz erojen bölgelerinizi fark etmenizi sağlayabilir. Sevgilinizden sırtınızı ve omuzlarınızı bir süngerle yıkamasını isteyin. Ardından elleri göğüslerinize ulaşsın ve oradan da aşağılara insin. Suyun ve duş jelinin verdiği his, süngerden sonra ellerinin çıplak olarak sizin teninde dolaşması, alacağınız zevki arttıracak.

2. ARZULANDIĞINIZI GÖRÜN

Bir kadının seks sırasında aldığı zevkin bir bölümü de arzulandığını bilmekten gelir. Onun üzerine çıkabilir ve böylece sizi ne kadar çok istediğinizi gözlerinde görebilirsiniz. Veya banyoda yüzünüz aynaya dönük olarak durun, o da sizin arkanıza geçsin. Siz kendinize dokunurken sizi izlemesine de izin verebilirsiniz. Ona baktığınızda arzulandığınızı göreceksiniz ve bu da aldığınız zevki arttıracak.

3. BAŞA DÖNÜN VE YOĞUNLAŞIN

Tahrik olduğunuz zaman beyniniz yeni deneyimlere açık hâle gelir. Normalde çekindiğiniz şeyleri denemek ise daha seksi gelmeye başlar. Eğer o boşaldıysa, ön sevişmeye geri dönebilir ve bu sırada bir seks oyuncağını da işe dâhil edebilirsiniz. Ya da ondan soğuk ve sıcak uyarıcılar (buz küpleri, ısıtıcı özellikli bir kayganlaştırıcı gibi) kullanmasını isteyebilirsiniz.

4. ADRENALİN ARTIŞI

Pencereler açıkken ya da arabadayken seks yapma fikri kulağınıza nasıl geliyor? Böyle bir değişiklik, orgazm için gerekli olan konsantrasyonu sağlayamayabilir. Ancak her an birinin sizi görebileceği korkusunun, ikinizin de aldığı zevki arttıracağı kesin. (Ve evet, böyle bir şeyin olmasını istemiyorsanız ekstra dikkatli olmakta fayda var!)

5. YARAMAZ MESAJLAR ATIN

Uyarılma zihninizde başlıyor! Ona bir sonraki buluşmanızı düşünmesini sağlayacak yaramaz bir mesaj atın. İster sadece emoji gönderin, ister yapmak istediklerinizi daha açık bir dille ifade eden bir mesaj…

6. SOHBET ŞART DEĞİL

Seks sonrası sohbet için onu (ve kendinizi) zorlamayın. Bazen seks sadece sekstir. Değerlendirmek zorunda değiliz! Tıpkı onun yaptığı gibi yapın. Güzel bir uykunun keyfini çıkarın.

7. OKUMA ZAMANI

Erotik romanlar okumak, entelektüel kimliğiniz için utanç nedeni olmasın: Çünkü bu kitaplar fiziksel ve duygusal hisleri birleştirerek çiftlere yardımcı oluyor. Partnerinize kitaptan beğendiğiniz bölümleri okuyabilirsiniz.

8. SESİNİZİ YÜKSELTİN

Seks sırasında çığlık atmanız partnerinizin çok hoşuna gidecek. Fakat bu sadece onun için yapacağınız bir şey değil. Tantra’ya göre vücutta yedi enerji merkezi (çakralar) var. Eğer yüksek sesler çıkarırsanız enerjiniz yüksek merkezlere doğru çıkar, sessiz olursanız enerji aşağıda kalır. Bizce bu duruma sessiz kalmayın.

9. SEKSİ KIYAFETLER GİYİN

Bunun için özel bir günü beklemenize gerek yok. Aksine, onları normalde kullanmayacağınız (ve partnerinizin kullanacağınızı düşünmediği) bir anda ortaya çıkarın ve giyin. Böylelikle daha ilk saniyede onu

şaşırtmış olacaksınız.

10. AJANDANIZA KAYDEDİN

Zannedilenin aksine seks günlerinizi önceden planlamak heyecanı öldürmüyor. Tarihleri önceden belirlemek o günü heyecanla beklemenizi ve hazırlık yapmanızı sağlıyor.

11. TELEFONUNUZDAN UZAKLAŞIN

Seks öncesinde telefonunuzu sessiz moda almanız, onun dikkat dağıtıcı özelliğini engellemeniz için yeterli değil. Çünkü telefonunuzu gördüğünüz anda beyniniz bütün sosyal çevreniz hakkında düşünmeye başlıyor. Telefonunuzu görmeyeceğiniz ve sesini duymayacağınız bir yere kaldırın.

12. FANTEZİLERE BAŞVURUN

Zihninizden “ayıp” şeyler geçirerek de sekse odaklanabilirsiniz. Sizi her zaman uyarmayı başaran düşünceler, bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçsin. Bu fırsatı o sırada iş üstünde olan partneriniz dışında birini düşünmek için de kullanabilirsiniz. Kendinizi suçlu hissetmenize gerek yok! Önemli olan sonuç.

13. MEDİTASYON YAPIN

Meditasyon yapmayı alışkanlık hâline getirin ve cinsel hayatınızın bundan kazanç sağlamasını zevkle seyredin. Yapılan bir araştırmada, libidosu düşük olan kadınların sadece dört seans farkındalık (mindfulness) meditasyonuyla, uyarılma, kayganlaşma ve cinsel tatmin seviyesinde artış görülmüş. Üstelik bunun etkisi altı ay sürmüş.

14. DENEMEDEN ÖNCE KONUŞUN

Onun da katılımcı olması gereken bir şey (mesela rol yapmak) denemek istiyorsanız, kışkırtıcı kostümünüzü giymeden önce bundan ona bahsedin. Size nasıl karşılık verdiğine bakın ve ona göre harekete geçin. Bu tür seks oyunları planlama ve karşılıklı istek gerektirir.

15. UYKUNUZU ALIN

Uyku azlığı sadece yorgunluk ve hastalıklara karşı savunmasız kalmakla sonuçlanmıyor, aynı zamanda libidonuzun da azalmasına neden oluyor.

16. EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz yapmak için bir nedeniniz daha var. Kalp ritminizi yükseltmeniz, cinsel organlarınızın uyarılmasını sağlayan kan akışınızda da iyileşmeye neden olacak. Günde 30 dakikalık bir yürüyüş ya da yoga, seks hayatınızda mükemmel bir değişime neden olabilir.

17.FASULYE MESELESİ…

Kuru fasulyenin seksi yok ettiğine dair bilimsel bir kanıt yok; ancak yarattığı sonuçlar seksten soğumanıza neden olabilir. Romantik bir gece planlıyorsanız, gaz yapan yiyeceklerden uzak durmalısınız. İlla yemek istiyorsanız; fasulyeyi gazını almak için bir gece önceden ıslatın, ertesi gün kaynatın ve suyun üzerindeki köpükleri kaşık yardımıyla alın.

18.HÂLÂ SİGARA MI İÇİYORSUNUZ?

Sigarayı hemen bırakmanız için bir neden daha: Kan akışına yaptığı olumsuz etki nedeniyle cinsel organlar ve kalp olumsuz etkileniyor. Nefesinizin kötü kokması da cabası.

19. PARTNERİNİZİ YÖNLENDİRİN

Ön sevişme sırasında partnerinizin elini tutun ve parmaklarını en fazla tahrik olduğunuz bölgelerinizde dolaştırın. Yatakta ipleri bu şekilde elinize almak, partnerinize nelerden hoşlandığınızı göstermenin aşırı seksi bir yolu…

20. AROMA KATIN

Öpüşmeden evvel nane aromalı bir dudak parlatıcısı sürerseniz, dokunma, tat alma ve koku duyularını uyarırsınız. Mentol, sinir uçlarını harekete geçiriyor ve dudaklardan cinsel organlara doğru uyarıcı bir his gönderiyor.

21. YAVAŞÇA SOYUNUN

İlla striptiz yapın demiyoruz (yaparsanız da ne âlâ!). Ama partnerinizle birlikte aceleyle soyunmaktansa ön sevişme sırasında yavaş yavaş üzerinizdekileri çıkartmak işe daha çok heyecan katacaktır. Bu sırada konuşmayı ve fısıldamayı ihmal etmeyin.

22. MASAJIN GÜCÜ

Zihnin bedenle tam anlamıyla buluşmasını sağlayan masaj sayesinde seksi yeniden keşfedebilirsiniz. Eğer partneriniz ayaklarınızı oldukça seksi buluyorsa, onlarla ilgilenmesini sağlayın. Sıra ona geçtiğinde işi ağırdan alın ve erojen bölgeleriyle tek tek ilgilenin. Masaj yağlarının büyüleyici etkisinden faydalanmayı da unutmayın.

23. YASAK KOYUN

Bir haftayı hiç sevişmeden (belki sadece öpüşerek) geçirebilir misiniz? Bu tarz bir sınırlandırma, partnerini ve sizi cinsel birleşme için kıvranır hâle getirebilir. Tıpkı biri size pasta yeme dediği zaman olanlar gibi…

24. NET OLUN

İşe biraz heyecan katmak istediğiniz zaman utangaç olmayın. “Bunu yapmayı seviyorum” cümlesi, “Bunu yapmakla ilgili ne düşünüyorsun?” sorusundan çok daha iyidir.

25. SEKSİ HATIRLATIN

Sevgiliniz bir dahaki sefere bir şeyler atıştırmak için buzdolabına doğru gittiğinde, ona canınızın başka bir şey istediğini hatırlatın. Nasıl mı? Mesela buzdolabının üzerine yapıştırdığınız “yapılacak işler listesi”ne, denemek istediğiniz bir seks pozisyonunu yazarak.

26.MEKÂN KONUSUNDA YARATICI OLUN

Yeni bir mekânın yabancı atmosferi ikinizin de duyularını harekete geçirir. Böylelikle sevişme moduna girmeniz birkaç saniyenizi alacak.

27. OYUNLAR OYNAYIN

En seksi kıyafetini giyin ve bir selfie çekip Snapchat’ten ona (dikkat: sadece ona!) yollayın. Sonra birkaç küçük detayı değiştirin (topuklu ayakkabınızı çıkarın, farklı renk bir ruj sürün, vs); ardından aynı poz ve çerçevede ikinci bir snap çek,n. İki resim arasındaki farkı bulmasını isteyin. Doğru bilirse evde onun için bir ödül olsun…

28. OLUR ÖYLE ARADA

İlişkinin ortasında ereksiyonunu mu kaybediyor? Böyle bir durumda bunu kabullenip rahatlayın ve yakınlığınızı kaybetmeyin.Ona bütün vücudunuza dokunacağını ve onu sertleştireceğini fısıldamanız işe yarayabilir.

29. GECİKTİRİN

Birkaç küçük hareketle, partnerinizin boşalmasını geciktirebilirsiniz. Boşalacağını hissettiği zaman hemen geri çekilsin. Siz de penis başının hemen altından başparmağınız ve işaret parmağınız ile kavrayıp sıkın; böylece gecikecektir.

30. SABAH SEKSİ GÜZELDİR

Erkekler sabahları daha çabuk uyarılır ve sabah seksi hem ilişkiyi canlandırmak hem de güne iyi başlamak için harikadır. “Sabah ereksiyonu” denen şeyden dolayı partneriniz, gün doğarken yapacağınız güzel bir seks seansına çoktan hazır olacak. Sizin yapmanız gerekense, saatin alarmını 20 dk erkene kurmak.

31. YETENEKLERİNİZİ GELİŞTİRİN

Erkekler için oral sekste kötü tekniğin anlamı genelde çok hızlı ya da çok sert olmasıdır. Durum böyleyse partnerinizden sizi elleriyle yönlendirmesini isteyebilirsiniz.

32. TADINIZI KAÇIRMAYIN

Sarımsak, soğan ve turpgillere ait sebzeler, Vajina tadının garipleşmesine de neden olur. Bu yiyecekleri yedikten sonra seks yapacaksanız, hemen ardından meyve (özellikle ananas) yiyin.

33. KARMAŞIK SİNYALLER…

Bir ankette erkeklerin yüzde 63’ü oral seksten geri durma sebebinin karşı taraftan gelen “hayır, almayayım” sinyalleri olduğunu söylemiş. Eğer duş almaya fırsatınızın olmadığı bir anda onu geri çevirdiyseniz, partnerinizin oral seks istemediğiniz izlenimine kapılmış olabilir. Durum buysa, onu cesaretlendirecek şeyler söylemekten çekinmeyin.

34. AKUPUNKTUR NOKTASINI BULUN

Partnerinizin duyarlılığını arttıracak akupunktur noktası neresi dersiniz? Ayak tabanının tam ortasındaki hafif çukur bölge. Ona oral seks uygularken bu bölgeye başparmağınızla dokunabilir ve yapacağınız baskı ile ona bütün bedeninde zevki yaşatabilirsiniz.

35. KONUŞAMIYORSANIZ, ONU KONUŞTURUN

Seksi konuşmalar konusunda utangaç mısınız? Onun daha çok konuşmasını arzu ediyorsanız, onu kendinize çekerek fısıltıyla size ne yapmak istediğinizi sorun. Ve hiçbir detayı atlamamasını isteyin.

36. DOĞRU ZAMANI BEKLEYİN

Seks hayatınızla ilgili bazı konuların konuşulması gerektiğini düşüyorsanız, bunu konuşmak için prezervatifi taktığınız anı beklemeyin. Uygun bir zaman ve ortamda, iğneleyici bir ses tonuyla değil, güven verici bir ses tonuyla konuşun. Örneğin izlediğiniz bir dizide karakterlerin ilişkileri hakkında konuştuğu sırada bunu dile getirebilirsiniz.

37. FARKLI DİLLER

Erkekler ve kadınların duymak istediği sözcükler birbirinden çok farklı. Kadınlar erotik hikâyeler ve konuşmalardan etkilenir. Erkekler ise daha görsel bir dil ve net konuşmaları tahrik edici bulur. Bu nedenle siz onu sevdiğinizi fısıldarken, o sizin göğüslerinize bayıldığını söyleyebilir. Buna şaşırmayın.

38. DOMİNE EDİLİN

Bazı kadınlar, kontrolü tamamen partnerine bırakmayı oldukça tahrik edici bulur. (Aklınıza hemen Grinin Elli Tonu’nun geldiğini biliyoruz.) Sekste pasif ve hükmedilen taraf olmanın aşağılanma ile bir ilgisi yok. Endişelerinizi bir kenara bırakıp, böyle bir fanteziniz varsa hayata geçirin.

39. VİDEO ÇEKİN

2012’de yapılan bir araştırma, kadınların yüzde 28’inin partneriyle birlikte seks videosu çektiğini gösterirken, bu rakam 2014 yılında yüzde 52’ye çıkmış. Güvenlik endişeniz varsa, izledikten sonra silin (ve en doğrusu, güvenlik endişesi duyduğunuz biriyle bunu denemeyin).

40. BİRLİKTE ANTRENMAN YAPIN

Partnerinizle birlikte egzersiz yaptığınızda egzersizin etkileri artıyor. Birlikte bisiklet sürdükten

ya da koştuktan sonra ona sarıldığınızda, kan akışınız da artmış olduğu için ateşli dakikalar sizi bekliyor olacak. Dahası, kan akışının ve kalp hızının yüksek olduğu bu zamanda vücudunuzun uyanması, hatta vajinanızın kayganlaşması bile daha kolay oluyor.

41. MISIR PATLATIN

Ne ilgisi var diyorsanız şunu dinleyin: Birlikte film izlerken patlamış mısır yemek sadece eğlenceli olmakla kalmıyor; patlamış mısırın kokusu esrarengiz bir biçimde cinsel isteği de arttırıyor. Araştırmalara göre bu koku, penisteki kan akışını yüzde dokuz oranında arttırıyormuş.

42. LİBİDONUZ GENÇ KALSIN

Yaşınız ilerledikçe libidonuz da bundan etkilenir. Fındık ve Hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağlar ve protein tüketmeniz, kan şekerinizi ve ruh hâlinizi dengede tutabilir. (Hindistan cevizi yağını ayrıca kayganlaştırıcı olarak kullanabileceğinizi de belirtelim.)

43. KAYGANLAŞTIRIN

Oral seks sırasında bir elinize kayganlaştırıcı sürün. Partnerinizin penisinin alt kısmını bu elinizle kavrayın. Böylelikle iki farklı etkiyi bir arada hissetmesini sağlayabilirsiniz.

44. BİRAZ ACI İYİDİR

Acı biberde bulunan kapsaisin maddesinin yarattığı terleme, ürperme, hızlı kalp ritmi ve kızarmış yanaklar, aynen tahrik olduğunuzda yaşadıklarınıza benzer. İşte bu nedenle yemeklerinize biraz acı biber eklemelisiniz.

45. ANLATMA, GÖSTERİN

Bir çalışmaya göre seks, özür dilemek veya minnet anlamına geldiğinde kadınlar için daha ateşli oluyor. Haksız olduğunuz tartışmalarınızdan sonra seks ile özür dileyebilirsiniz. Ancak büyük tartışmalarda bu yönteme başvurmanızı önermiyoruz.

46. ORAL SEKSİ BÖLMEYİN

Kadınlar genelde partnerinin yorulduğunu veya sıkıldığını düşünerek onu durdurmak istiyor. Onun çok uzun süredir aşağıda olduğunu düşünüp kendinizi suçlu hissetmeye başladığınızda şunu hatırlayın: Erkekler zaten canları istemediğinde yapmayı bırakır.

47. KAHVE ETKİSİ…

Araştırmalara göre kahve, cinsel organlara kan akışını hızlandırarak libidoyu tetikliyor ve sevişme isteğini arttırıyor.

48. ISLAK ISLAK

Buz küpleri kullanmak size çok seksi geliyorsa şunu dinleyin: Kayganlaştırıcıyı birbirinizin karın, sırt ve bacak bölgelerine sürün. Kayganlaştırıcı, sizi ıslatıp üşüten buz küplerinin aksine vücut ısınıza uyum sağlar. Böylece doğrudan birleşme aşamasına geçebilirsiniz.

49. MÜZİKLE HAVAYA GİR

Seks isteği duymuyor olsanız bile, seksi bir müzik listesi kolayca havaya girmenizi sağlayabilir. Örneğin, Band of Horses şarkıları gibi yumuşak bir ritimle başlayın, ardından Calexico gibi daha seksi bir türe geçin. Finali Portishead şarkıları gibi daha ritmik bir müzikle yapabilirsiniz.

50. LİBİDONUZ NEREYE GİTTİ?

Libidosu düşük kadınların yüzde 90’ı, buna neyin sebep olduğunu bilmiyor. İlk olarak doktorunuzla konuşun. Basit bir kan testi ile düşük hormon seviyesi ya da diğer sağlık sorunlarının etkisi olup olmadığı saptanabilir. Bir problem yoksa, şunu deneyin: En seksi iç çamaşırlarınızı giyip onu kolunuza takın ve şehirden uzaklaşıp bir otele gidin. Tatildeyken seks hayatınız yeniden canlanıyorsa, problem günlük hayatın stresi örneğin çok fazla ev işi yapmak olabilir.

Derleyen: Pınar Şen | Women’s Health Aralık 2017