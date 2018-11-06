Dayanıklı Saçlara Sahip Olmak İçin Doğru Bilinen Yanlışlar

 

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Bilgilerinizi Tazeleme Zamanı

Dayanıklı saçlara sahip olmak için gerçek bilgilere ve doğru bildiğimizi sandığımız yanlışlara değiniyoruz.

SANILAN: “Saçınızda ipeksi bir görünüme ulaşmak için günde yüz kere taramanız gerekir.”
Saçınızı sürekli taramak çok da doğru bir davranış değil. Cambridge Üniversitesi’nden Doktor Tim Moore; “Saçlar, hassas yapılardır ve sadece gerek gördüğünüzde saçınızı taramalısınız” diyor ve devam ediyor; “Fazla taramak, saç köklerinize ve derinize zarar verir.” Doğru tarama için tarak değil, saç fırçası kullanabilirsiniz. Fırçalar daha nazik ve büyük olduğu için saçı yumuşatır.

THE BODY SHOP, Bambu Saç Fırçası

GERÇEK:

Saçları ıslakken taramamalıyız.

Duştan yeni mi çıktınız? Fırçanızı bir kenara kaldırın. “Saçınızı ıslakken taramak anlık kırılmalara neden olabilir” diyor Dr. Moore ve ekliyor; “Duştan çıktıktan sonra ıslaklığı gidene kadar bekleyin. Ardından saçınızı tarayarak zararı en aza indirebilirsiniz.”

GERÇEK:

Saçlarınızı her gün yıkamak zarar verir.

Bunun nedeni, saçın ıslakken güçsüz olmasından kaynaklanıyor. “Saçın ıslak kalma süresini azaltmak ve havlu yoluyla kurulamak kırılmaları azaltacaktır” diyor Dr. Moore ve devam ediyor; “Yıkamak, aynı zamanda saçınızı korumaya yardımcı doğal yağların da yok olmasına neden olur.” Bu kuralın tek istisnasını ise, günlük saç yıkamasına ihtiyaç duyulan çok ince ve yağlı saç tipleri olarak açıklıyor. Diğer bütün saç tipleri için, saçlarınızı gün aşırı yıkamak en iyisi.

L’OCCITANE, Aromakoloji Saça Hacim ve Dolgunluk Veren Serum

SANILAN:

Saçlarınızı açarak uyumalısınız.

Dr. Moore, “Uyumadan önce saçlarınızı toplamaktan çekinmeyin” diyor ve ekliyor; “Saçınızı toplayarak uyumak, kırılmalara karşı olan dayanıklılığı artırır.” Saçınızı halat gibi düşünün. Halatın iplerini tek tek incelediğinizde zayıf olduğunu fark edersiniz. Ancak bir araya geldiklerinde, bir gemiyi iskeleye bağlama gücüne sahiptir. İşte saçlar da aynı böyledir.

KÉRASTASE, Bain Extentioniste Saç Banyosu
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