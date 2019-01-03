Drag Queen’lerin Önerdiği En İyi Makyaj Temizleyiciler

Yorucu geçen bir günün ardından, ayna karşısında makyajınızı temizlemek için dakikalarınızı harcıyorsanız, daha acısız ve hızlı çözüm sağlayan makyaj temizleyicilere göz atmaya ne dersiniz?

Konunun uzmanı olan Drag Queen’ler bu konuda size yol göstermeye hazırlar. Oy birliğiyle bu konu için yaptıkları yorumlar ise şöyle;

Herhangi bir makyaj temizleyicisinden çok daha fazlasına ihtiyacınız var.

Drag Queen Baby Love’ göre ise; “Yıllar boyunca çok farklı makyaj çıkarıcı denedim ve temel kaygım her zaman için cildime karşı yumuşak davranmaktı çünkü hiçbir şey sizi, sert temizleyicilerle kuruyan cilt kadar yaşlandıramaz.”

Hangi makyaj çıkarıcının gerçekten işe yaradığına yönelik ipuçları ise dört kraliçeden geliyor.

RuPaul

“Gün boyu makyaj yaptıktan sonra cildinizi temizlemek ve arındırmak için hesaplı bir şey arıyorsanız, mutfak lavabosundan başka bir yere bakmayın.”

“Ama yine de hindistan cevizi yağının güçlü çıkarıcı etkisini deneyebilirsiniz. “

FKA Twink

“Neutrogena makyaj temizleme mendilini tercih ediyorum çünkü uygun fiyatlı, pratik ve ciltte gerçekten iyi his bırakıyor.”



“Sprey yapıştırıcılardan veya peruklardan kurtulmak için ise genellikle bebek yağı kullanıyorum.”

Miss Malice

“Makyajımı derinlemesine temizlmeden önce ruj ve göz nakyajımı nazikçe çıkarmak için makyaj temizleme mendillerinden yardım alıyorum. Bu konudaki tercihim ise salatalık ve yabanmersini özlü Yes To oluyor..

Baby Love

“Standart rutinim, Clinique Take The Day Off Cleansing Balm ile başlar. Cildi yumuşacık yapan bir yapısı var.”

Kim Chi

“Beauty Water makyajınızı temizlerken, cildinizi lavanta, gül, portakal çekirdeği özü ile ölü hücrelerden kurtarır.”

“Derinlemesine temizleme ve daha yumuşak bir cilt deneyebilirsiniz.”



