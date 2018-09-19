Dudakları Mevsim Değişikliğinden Korumak İçin Gelmiş Geçmiş En İyi 8 Lip Balm

Hava değişimi ile birlikte ilk tepki gösteren bölgeniz dudaklarınız mı?

Neyse ki artık kült konuma gelmiş lip balmlar sayesinde kuruyan ve çatlayan dudakların önüne geçmek mümkün:

Addict Lip Glow Color Reviving Lip Balm

Bu balmın mükemmelliği artık bir sır değil. Aşırı parlak değil, yağlı değil, 2003 yılından kalma bir cupcake gibi kokmuyor. Işıltısı, uzun süre kalıcılığı ve en önemlisi yoğun nemlendirme özelliği ile sürekli çantamızda bulundurmak istediklerimizden.

Burt’s Bees Beeswax Lip Balm

Hindistan cevizi, lanolin, nane ve ay çiçek yağından oluşan formülü basit gibi gelse de; günün sonunda koruma özelliğine bakında neden kült olduğunu anlamak zor değil.

Fresh Sugar Tinted Lip Treatment SPF 15 in Ruby

Muhtemelen ayrı ayrı aşık olduğunuz lip stain ve lip gloss’un tek bir pakette birleştiğini düşünün. Bu stain-gloss formülü dudaklarınızı yapışkanlık hissi olmadan nemlendiriyor. Üstelik 12 farklı renk seçeneği var.

Glossier Balm Dotcom

Tam Instagram postları için gibi duran paketlemeleri bir yana; Glossier’ın bu balmı doğal bir görünümün yanında ultra nem sağlıyor.

Too Cool For School Dinoplatz Lip Balm

En kuru dudakları bile nemlendiren bu argan yağı içerikli balm, dudaklarda gül tonlarında bir renk de sağlıyor.

Supergoop! AcaiFusion Lip Balm SPF

Evet, güneş koruması dudaklarımız için de oldukça önemli!

Clinique Chubby Stick Intense Moisturizing Lip Color Balm

Gün sonuna kadar sadece nemi değil rengini de koruyor.

Smith’s Rosebud Salve

Beyonce’nin de göz kapaklarında primer olarak kullandığı bu balmı makyaj çantamıza eklemek için sabırsızlanıyoruz!