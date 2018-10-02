Yılın en heyecan verici dönemine yaklaşırken; birbirinden yenilikçi ve göz alıcı güzellik ürünleri de alışveriş listemizde yerini almaya devam ediyor.

İşte Ekim ayında edinmeniz gereken güzellik ürünleri:

Beauty Blender Bounce Foundation

Bize yeni bir fondöten uygulama tekniği yaratan markanın çıkardığı fondöten de en az diğer ürünleri kadar başarılı.

Salvatore Ferragamo Tuscan Creations

Derin odunsu ve taze yeşillik ile turunçgil notaları ile ilham verici bir koku.

Nars Soft Velvet Pressed Powder

Hyaluronik asit de bulunduran bu pudra; fazladan yağı yok etmekle kalmayıp kusursuz makyajın en önemli adımlarından biri haline geliyor.

Giorgio Armani Limited Edition Si Nacre

Kısa sürede klasikleşen bu kokunun inci dokunuşları ile zenginleştirilmiş bu versiyonu; sonbahar için harika bir seçenek.

Origins Clear Improvement Charcoal Honey Mask

Bal ve kömür içeriği ile cildi derinlemesine rahatlatan ve temizleyen bu maske; kesinlikle yeni sezon alışveriş listenizde yer almalı.

Tiffany & Co. Intense

Iris yağı notaları ve şişesi ile şans verilmesi gereken bir parfüm.

Urban Decay Naked Cherry Eyeshadow Palette

Naked3’e daha koyu tonlu bir alternatif olan bu ürün; serinin hayranlarını mutlu edecek.

Sisley Velvet Nourishing Cream with Saffron Flowers

Hafif yapısı ile en zorlu hava koşullarına bile uyum sağlayarak ultra nemlendirme sağlar.

MDNA Skin Beauty Roller

Madonna, kendi cilt bakım markasının bu ürünü ile Jade Roller işini farklı bir noktaya taşıyor.

Pat McGrath Tinted Lip Fetish Balm

Bu sadece renklendirilmiş bir lip balm değil; tüm gününüzü kurtaracak bir ürün.

M.A.C. Powder Kiss Lipstick

Daha kadifemsi yapıdaki bu mat rujlar oldukça etkileyici bir görüntü oluşturuyor.

Anastasia Beverly Hills Sultry Eye Shadow Palette

Markanın bu yeni paleti; doğal tonları mat ve metalik versiyonda sunuyor.

Origins Blooming Sheer Lip Balm

Makyaj segmentine de el atan Origins’in krem bitişli bu lip balmını denemek için sabırsızlanıyoruz!

E.l.f. Modern Metals Blush and Highlighter Palette

Bu sıcak şeftali tonlarına sahip allık ve aydınlatıcı paletini far olarak da kullanabilirsiniz.

Chanel Rouge Allure Liquid Powder

Tüp formdaki bu pudra; ciltte asla varlığını farkettirmiyor.