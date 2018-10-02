Yılın en heyecan verici dönemine yaklaşırken; birbirinden yenilikçi ve göz alıcı güzellik ürünleri de alışveriş listemizde yerini almaya devam ediyor.
İşte Ekim ayında edinmeniz gereken güzellik ürünleri:
Beauty Blender Bounce Foundation
Bize yeni bir fondöten uygulama tekniği yaratan markanın çıkardığı fondöten de en az diğer ürünleri kadar başarılı.
Salvatore Ferragamo Tuscan Creations
Derin odunsu ve taze yeşillik ile turunçgil notaları ile ilham verici bir koku.
Nars Soft Velvet Pressed Powder
Hyaluronik asit de bulunduran bu pudra; fazladan yağı yok etmekle kalmayıp kusursuz makyajın en önemli adımlarından biri haline geliyor.
Giorgio Armani Limited Edition Si Nacre
Kısa sürede klasikleşen bu kokunun inci dokunuşları ile zenginleştirilmiş bu versiyonu; sonbahar için harika bir seçenek.
Origins Clear Improvement Charcoal Honey Mask
Bal ve kömür içeriği ile cildi derinlemesine rahatlatan ve temizleyen bu maske; kesinlikle yeni sezon alışveriş listenizde yer almalı.
Tiffany & Co. Intense
Iris yağı notaları ve şişesi ile şans verilmesi gereken bir parfüm.
Urban Decay Naked Cherry Eyeshadow Palette
Naked3’e daha koyu tonlu bir alternatif olan bu ürün; serinin hayranlarını mutlu edecek.
Sisley Velvet Nourishing Cream with Saffron Flowers
Hafif yapısı ile en zorlu hava koşullarına bile uyum sağlayarak ultra nemlendirme sağlar.
MDNA Skin Beauty Roller
Madonna, kendi cilt bakım markasının bu ürünü ile Jade Roller işini farklı bir noktaya taşıyor.
Pat McGrath Tinted Lip Fetish Balm
Bu sadece renklendirilmiş bir lip balm değil; tüm gününüzü kurtaracak bir ürün.
M.A.C. Powder Kiss Lipstick
Daha kadifemsi yapıdaki bu mat rujlar oldukça etkileyici bir görüntü oluşturuyor.
Anastasia Beverly Hills Sultry Eye Shadow Palette
Markanın bu yeni paleti; doğal tonları mat ve metalik versiyonda sunuyor.
Origins Blooming Sheer Lip Balm
Makyaj segmentine de el atan Origins’in krem bitişli bu lip balmını denemek için sabırsızlanıyoruz!
E.l.f. Modern Metals Blush and Highlighter Palette
Bu sıcak şeftali tonlarına sahip allık ve aydınlatıcı paletini far olarak da kullanabilirsiniz.
Chanel Rouge Allure Liquid Powder
Tüp formdaki bu pudra; ciltte asla varlığını farkettirmiyor.