Emilia Clarke’ın Game Of Thrones Dövmesi

Game Of Thrones‘un 2019’daki geri dönüşüne geri sayım yaptığımız bu günlerde; Emilia Clarke da diziyi simgeleyen dövmesiyle kalplerimizi çalıyor.

Hayatımıza Daenerys Targaryen rolüyle giren Emilia Clarke; Game of Thrones’un finali yaklaşırken diziye saygı duruşu niteliğinde yaptırdığı dövmesini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Sağ bilek içine 3 tane ejderha dövmesi (Drogon, Rhaegal ve Viserion) yaptıran Clarke; ejderhaların annesi olarak “artık yavrularına daha yakın” olduğunun altını çizdi.

Los Angeles’taki ünlü Dr. Woo’nun stüdyosunda dövmesini yaptıran Clarke; fotoğrafı “Artık anneniz sizi asla unutamayacak” notuyla paylaştı.