Emilia Clarke’ın Game Of Thrones Dövmesi

 

Game Of Thrones‘un 2019’daki geri dönüşüne geri sayım yaptığımız bu günlerde; Emilia Clarke da diziyi simgeleyen dövmesiyle kalplerimizi çalıyor.

Hayatımıza Daenerys Targaryen rolüyle giren Emilia Clarke; Game of Thrones’un finali yaklaşırken diziye saygı duruşu niteliğinde yaptırdığı dövmesini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Sağ bilek içine 3 tane ejderha dövmesi  (Drogon, Rhaegal ve Viserion) yaptıran  Clarke; ejderhaların annesi olarak “artık yavrularına daha yakın” olduğunun altını çizdi.

Los Angeles’taki ünlü Dr. Woo’nun stüdyosunda dövmesini yaptıran Clarke; fotoğrafı “Artık anneniz sizi asla unutamayacak” notuyla paylaştı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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