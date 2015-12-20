EMMA STONE’UN EN DİKKAT ÇEKİCİ SAÇ MODELLERİ



“La La Land” vizyona girdiğinden beri özellikle de müzikleriyle vazgeçilmezlerimiz arasına hızlıca girmeyi başardı.

Güçlü etkisini filmin yıldızlarına borçlu olduğunu düşünüyoruz tabii. Ryan Gosling ve Emma Stone’un başarılı performansları es geçilecek gibi değil.

Özellikle son yıllarda yükselişini daha da parlayarak devam ettiren Emma Stone’dan gözlerimizi alamadık.

Saç rengi ve modelinin cezbedici yanına da borçlu olduğunu düşündüğümüz bu enerjisinin peşine düştük, geçmiş yıllardaki renk ve modellerine göz atmaya başladık.

Sizce en iyi görünümü hangisi?

Kesinlikle kızıl bakır, onun için en ideallerden biri.

