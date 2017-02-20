EMMA WATSON’DAN MUTLAKA OKUMANIZ GEREKEN 10 KİTAP ÖNERİSİ 



Yeterince kitap okuyamadığından dolayı oyunculuğa ara veren Emma Watson, bununla kalmayıp şehrin çeşitli yerlerine kitaplar bırakarak insanları kitaplarla buluşturuyor. Emma Watson’ın seçtiği 10 kitabı listeledik ve kendimizden de birkaç yorum ekledik.

Bu davranışından dolayı kendisini takdir ediyoruz!

Hayatın Kaynağı

Hayatın Kaynağı, Ayn Rand’ın 1943 yılında kaleme aldığı ve 1920-30’ların New York’unda gökdelenlerin yapılma aşamasında geçen olayları anlatan romanıdır.

Birey olmanın ne demek olduğunu ve önemini Ayn Rand’dan başkası daha iyi anlatamazdı.